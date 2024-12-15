Video Yaşam Çekmeköy'de çatı katı alevlere teslim oldu | Video
Çekmeköy'de çatı katı alevlere teslim oldu | Video

Çekmeköy'de çatı katı alevlere teslim oldu | Video

15.12.2024 | 08:30

Çekmeköy'de bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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Olay 04.45 sıralarında Merkez Mahallesi Dutluk Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binada meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çatı katında çıkan yangın, büyüyerek bütün çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, çatı katında bulunan 2 kişi ekipler tarafından kurtarıldı. Binadaki yaklaşık 20 daire ekipler tarafından tahliye edildi.

Yangınla ilgili konuşan mahalle sakinlerinden Bekir Akgün, "Bu binada oturuyoruz. Otururken bağrışmalar oldu. Dışarı çıktık, çıktığımızda çatı katının yandığını gördük. Mahsur kalma vardı onları çıkarttılar. Onlar kurtuldu. İtfaiyeyi aradık. Polisi aradık hepsi geldi. Müdahale ettiler. Gördüğünüz gibi söndürmeye devam ediyorlar. Allah'a şükür ölen ya da yaralanan yok" şeklinde konuştu.

Öte yandan ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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