Çekmeköy’de çöp kamyonu devrildi, şoför araçta sıkıştı: O anlar kamerada | Video 15.03.2023 | 15:01 Çekmeköy-Şile Otoyolu tünelinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği çöp kamyonu tünel duvarına çarparak devrildi. Araç içerisinde sıkışan kamyon şoförü ile yanındaki kişi itfaiye tarafından kurtarıldı. Çöp yüklü kamyonun devrildiği anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Çekmeköy'de, Çekmeköy- Şile Otoyolu Şile istikametinde saat 13.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 DIN 027 plakalı çöp kamyonu Taşdelen Tüneli çıkışında kontrolden çıkarak duvara çarptı. Ardından sürüklenerek devrildi. Kazada, kamyon şoförü bulunduğu yerde sıkışırken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri sürücü ve yanındaki şahsı kamyonun kupa kısmından kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek çevredeki Hastaneye kaldırdı. Bölgede trafik yoğunluğu yaşanırken, korku dolu kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Kaza hakkında konuşan Mustafa Mersin, "Çekmeköy'de Taşdelen tünelinde sürekli kaza oluyor. Tünele girişten çıkışlarda nedense kaza oluyor. Belki şoförlerin hatası, belki yoldan kaynaklı sıkıntıdan dolayı sürekli kazayla karşı karşıya kalıyoruz. Bundan birkaç ay önce yine bir hafriyat kamyonu bariyerlere çarparak aşarak diğer tarafa geçmişti. Bunun önleminin alınmasını istiyoruz. Sürücü ve yanındaki kişi yaralı, onlar da can taşıyor, Bu tünelde kaza riskinin en aza indirilmesi gerekiyor." diye konuştu.