Çekmeköy’de çöp kamyonu devrildi, şoför araçta sıkıştı: O anlar kamerada | Video
Çekmeköy-Şile Otoyolu tünelinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği çöp kamyonu tünel duvarına çarparak devrildi. Araç içerisinde sıkışan kamyon şoförü ile yanındaki kişi itfaiye tarafından kurtarıldı. Çöp yüklü kamyonun devrildiği anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza hakkında konuşan Mustafa Mersin, "Çekmeköy'de Taşdelen tünelinde sürekli kaza oluyor. Tünele girişten çıkışlarda nedense kaza oluyor. Belki şoförlerin hatası, belki yoldan kaynaklı sıkıntıdan dolayı sürekli kazayla karşı karşıya kalıyoruz. Bundan birkaç ay önce yine bir hafriyat kamyonu bariyerlere çarparak aşarak diğer tarafa geçmişti. Bunun önleminin alınmasını istiyoruz. Sürücü ve yanındaki kişi yaralı, onlar da can taşıyor, Bu tünelde kaza riskinin en aza indirilmesi gerekiyor." diye konuştu.
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