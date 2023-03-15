Video Yaşam Çekmeköy’de çöp kamyonu devrildi, şoför araçta sıkıştı: O anlar kamerada | Video
Çekmeköy’de çöp kamyonu devrildi, şoför araçta sıkıştı: O anlar kamerada | Video

Çekmeköy’de çöp kamyonu devrildi, şoför araçta sıkıştı: O anlar kamerada | Video

15.03.2023 | 15:01

Çekmeköy-Şile Otoyolu tünelinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği çöp kamyonu tünel duvarına çarparak devrildi. Araç içerisinde sıkışan kamyon şoförü ile yanındaki kişi itfaiye tarafından kurtarıldı. Çöp yüklü kamyonun devrildiği anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, Çekmeköy'de, Çekmeköy- Şile Otoyolu Şile istikametinde saat 13.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 DIN 027 plakalı çöp kamyonu Taşdelen Tüneli çıkışında kontrolden çıkarak duvara çarptı. Ardından sürüklenerek devrildi. Kazada, kamyon şoförü bulunduğu yerde sıkışırken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri sürücü ve yanındaki şahsı kamyonun kupa kısmından kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek çevredeki Hastaneye kaldırdı. Bölgede trafik yoğunluğu yaşanırken, korku dolu kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza hakkında konuşan Mustafa Mersin, "Çekmeköy'de Taşdelen tünelinde sürekli kaza oluyor. Tünele girişten çıkışlarda nedense kaza oluyor. Belki şoförlerin hatası, belki yoldan kaynaklı sıkıntıdan dolayı sürekli kazayla karşı karşıya kalıyoruz. Bundan birkaç ay önce yine bir hafriyat kamyonu bariyerlere çarparak aşarak diğer tarafa geçmişti. Bunun önleminin alınmasını istiyoruz. Sürücü ve yanındaki kişi yaralı, onlar da can taşıyor, Bu tünelde kaza riskinin en aza indirilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Çekmeköy’de çöp kamyonu devrildi, şoför araçta sıkıştı: O anlar kamerada | Video 03:06
Çekmeköy’de çöp kamyonu devrildi, şoför araçta sıkıştı: O anlar kamerada | Video 15.03.2023 | 15:01
Damat ve gelinden pes dedirten görüntüler | Video 00:28
Damat ve gelinden "pes" dedirten görüntüler | Video 15.03.2023 | 15:14
Adana Ceyhan’ın çarşı merkezdeki en büyük binası kontrollü olarak yıkıldı | Video 02:29
Adana Ceyhan'ın çarşı merkezdeki en büyük binası kontrollü olarak yıkıldı | Video 15.03.2023 | 15:01
Kadıköy’deki diş hekimi cinayetinde iddianame hazırlandı | Video 04:24
Kadıköy'deki diş hekimi cinayetinde iddianame hazırlandı | Video 15.03.2023 | 13:27
Antalya’da kuzen dehşeti! Defalarca böyle bıçakladı | Video 05:43
Antalya'da kuzen dehşeti! Defalarca böyle bıçakladı | Video 15.03.2023 | 12:35
Aleyna Nur Gökçe’nin ölümüne neden olan sanık hakim karşısına çıktı | Video 05:25
Aleyna Nur Gökçe’nin ölümüne neden olan sanık hakim karşısına çıktı | Video 15.03.2023 | 12:35
İstiklal Caddesi’nde restoranda yangın paniği | Video 02:08
İstiklal Caddesi'nde restoranda yangın paniği | Video 15.03.2023 | 12:35
1 saat sonra satacağı motosikletini hırsızlara kaptırdı | Video 02:20
1 saat sonra satacağı motosikletini hırsızlara kaptırdı | Video 15.03.2023 | 12:35
Alt geçitten kurtarılan kişiyi sevinç gözyaşlarıyla karşıladılar | Video 01:54
Alt geçitten kurtarılan kişiyi sevinç gözyaşlarıyla karşıladılar | Video 15.03.2023 | 12:35
Yaşadıkları kat, bir alt katla birleşti, burunları bile kanamadı | Video 05:58
Yaşadıkları kat, bir alt katla birleşti, burunları bile kanamadı | Video 15.03.2023 | 11:32
Süpermarkete dadanan hırsızlar kamerada! Ispanağı bile çaldılar | Video 02:57
Süpermarkete dadanan hırsızlar kamerada! Ispanağı bile çaldılar | Video 15.03.2023 | 11:06
Silivri’de cinnet getiren adam rast gele ateş ederek 3 kişiyi böyle vurdu | Video 01:47
Silivri'de cinnet getiren adam rast gele ateş ederek 3 kişiyi böyle vurdu | Video 15.03.2023 | 11:06
İşten çıkarılan apartman görevlisi sinir krizi geçirip bütün eşyalarını yaktı | Video 03:42
İşten çıkarılan apartman görevlisi sinir krizi geçirip bütün eşyalarını yaktı | Video 15.03.2023 | 11:06
Bahçedeki konteyner sel sularına kapıldı: 1 ölü, 4 kayıp | Video 01:01
Bahçedeki konteyner sel sularına kapıldı: 1 ölü, 4 kayıp | Video 15.03.2023 | 11:06
Sele kapılan anne ve çocuğu böyle kurtarıldı | Video 01:04
Sele kapılan anne ve çocuğu böyle kurtarıldı | Video 15.03.2023 | 11:22
Sahte savcı inşaat işçisi çıktı | Video 00:55
Sahte savcı inşaat işçisi çıktı | Video 15.03.2023 | 11:04
Satın alacağım diyerek incelemeye başladı, böyle çalıp kaçtı | Video 00:50
"Satın alacağım" diyerek incelemeye başladı, böyle çalıp kaçtı | Video 15.03.2023 | 09:18
İstanbul depremi için muhtemel dört senaryo: Yıkım maksimum olacak | Video 08:00
İstanbul depremi için muhtemel dört senaryo: "Yıkım maksimum olacak" | Video 15.03.2023 | 10:33
Şanlıurfa’da sel felaketi! Araçlar böyle sürüklendi | Video 00:33
Şanlıurfa'da sel felaketi! Araçlar böyle sürüklendi | Video 15.03.2023 | 10:25
Şanlıurfa’da sel sularında sürüklenen tır dereye böyle düştü | Video 01:16
Şanlıurfa'da sel sularında sürüklenen tır dereye böyle düştü | Video 15.03.2023 | 10:06

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA