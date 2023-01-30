Video Yaşam Çekmeköy'de el freni çekilmeyen araç dehşet saçtı: 1 ölü, 5 yaralı | Video
Çekmeköy'de el freni çekilmeyen araç dehşet saçtı: 1 ölü, 5 yaralı | Video

Çekmeköy'de el freni çekilmeyen araç dehşet saçtı: 1 ölü, 5 yaralı | Video

30.01.2023 | 08:37

Çekmeköy'de el freni çekilmeden park edilen araç, metrelerce kayarak asker eğlencesinde halay çekenlerin arasına daldı. Yaşanan olayda 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi ise yaralandı.

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Olay, Çekmeköy'de Sultançiftliği Mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre el freni çekilmeden park halinde dilen bir araç yokuş aşağı kayarak, asker eğlencesinde halay çeken bir grubun arasına daldı. Ortalık savaş alanına dönerken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri olayda yaralananlara müdahale ederek çevredeki Hastaneye kaldırdı. Halayda bulunan 5 kişi yaralanırken, 1 kişinin ise hayatını kaybettiği öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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