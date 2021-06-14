Çekmeköy’de gerginlik dolu anlar: Yol verme kavgasında tekmeler havada uçuştu | Video
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Çekmeköy’de İETT otobüs şoförü ile taksi şoförünün yol verme meselesinden aralarında çıkan tartışmaya yolcular da katıldı. Yolcular ile taksi şoförü arasında çıkan arbede de tekmeler havada uçuştu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, geçtiğimiz günlerde Çekmeköy'de Madenler durağında meydana geldi. İddiaya göre İETT otobüs şoförü ile taksi şoförü arasında yol verme meselesinden dolayı tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Otobüste bulunan yolcularında kavgaya dahil olmasıyla taksi şoförü kaçmaya çalıştı. Taksi şoförü ile yolcular arasında çıkan arbede de taksi şoförü aldığı darbelerle yere yığıldı. Yerde kendisini korumaya çalışan taksi şoförüne yolcular tekmelerle vurarak darp etti. Çevredeki vatandaşların ayırmasıyla kavga son buldu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.