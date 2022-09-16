Video Yaşam Çekmeköy'de iki araç alev alev yandı | Video
Çekmeköy'de iki araç alev alev yandı | Video

Çekmeköy'de iki araç alev alev yandı | Video

16.09.2022 | 08:58

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Çekmeköy'de park halinde olan bir araç alev alev yandı. Aracın yanması sonucu alevler park halindeki başka bir araca ve dükkana da sıçradı. Alev topuna dönen araçlar, itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla söndürüldü.

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Olay sabah 05.30 sularında Çekmeköy Ekşioğlu Mahallesi, Dere Sokak üzerinde meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten çıkan yangın park halindeki iki aracı kullanılmaz hale getirdi. İddiaya göre park halindeki araç bilinmeyen bir nedenden yanmaya başladı. Yangının etkisiyle arkasındaki bir başka araç da alevlere teslim oldu. Yangının büyümesiyle araçların yan tarafında bulunan dükkana da alevlerin sıçraması sonucu mahalle sakinleri korkulu anlar yaşadı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hummalı bir çalışma yaptı.
İki araç kullanılmaz hale gelirken alevler içinde kalan dükkanda da soğutma çalışmaları yapıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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