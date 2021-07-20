Çekmeköy’de kaçan kurbanlık, sahibine zor anlar yaşattı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:54
Çekmeköy’de kaçan kurbanlık, sahibine zor anlar yaşattı | Video 20.07.2021 | 15:13
01:52
Kuyruğundan tuttuğu dananın peşinden böyle sürüklendi | Video 20.07.2021 | 14:58
01:21
Ankara'da sazlıklara saklanan boğa kurtulamadı | Video 20.07.2021 | 14:58
01:51
01:32
Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı 20.07.2021 | 12:43
02:15
Bursa'da yangında mahsur kalan kediler itfaiye ekiplerince kurtarıldı 20.07.2021 | 14:30
02:34
Serdar Ortaç'tan flaş evlilik açıklaması "Evliliği beceremedim, siz..." 20.07.2021 | 14:14
01:30
Antalya'da kurt saldırısında parmağı kopan çobanın mucizevi kurtuluşu! 20.07.2021 | 12:43
00:17
İstanbul'da kaçan danayı kuyruğundan tutunca sürüklenen vatandaş kamerada! 20.07.2021 | 13:54
07:15
04:15
Şanlıurfa’da kaçan boğalar sahibine zor anlar yaşattı | Video 20.07.2021 | 13:01
00:40
Küçükçekmece'de göl kenarında havai fişek dehşeti | Video 20.07.2021 | 13:01
02:09
Meryem nineye Mehmetçik'ten duygulandıran bayram ziyareti | Video 20.07.2021 | 13:01
02:09
Meryem nineye Mehmetçik'ten duygulandıran bayram ziyareti 20.07.2021 | 12:38
01:25
Bolu'da bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı 20.07.2021 | 12:31
01:46
01:33
Çikolatalı camide Kurban Bayramı bir başka kutlanıyor | Video 20.07.2021 | 12:10
01:18
Kurbanlık dana kaçtı, onlar kovaladı | Video 20.07.2021 | 11:54
01:46
Antalya'da feci kaza: Baba öldü, anne ve 2 çocuğu yaralandı | Video 20.07.2021 | 10:50
05:07
Müzisyen Yeliz Aykaç son yolculuğuna uğurlandı | Video 20.07.2021 | 10:23
Çekmeköy’de sahibinin elinden kaçan kurbanlık, sakinleştirici iğnelere rağmen sakinleşmedi. Çevredekilerin korkudan yanına yanaşamadığı kurbanlık dana cep telefonu kameralarına yansıdı.
Çekmeköy Hamidiye Mahallesi'nde bir kurbanlık dana sahibinin elinden kaçarak çevrede dolaşmaya başladı. Çevredekilerin korkudan yanına yanaşamadığı dana, birkaç adet sakinleştirici iğne atılmasına rağmen sakinleşmedi. Kızgın dananın yanına yanaştırmadığı o anlar çevredekilerin telefon kameralarına yansıdı.