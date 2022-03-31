Video Yaşam Çekmeköy’de otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı | Video
Çekmeköy’de otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı | Video

Çekmeköy’de otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı | Video

31.03.2022 | 13:40

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Çekmeköy’de seyir halinde olan bir otomobil cadde üzerinde kontrolünü kaybederek karşı şeride geçti. Karşı şeritten gelen kamyonet ile kafa kafaya çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, Çekmeköy Turgut Özal Caddesinde dün saat 20.00 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Turgut Özal Caddesinde seyir halinde olan otomobil cadde üzerinde seyir halindeyken önünde duran aracı fark edemeyerek cadde ortasında bulunan refüje çıkarak karşı şeride geçti. Karşı şeride geçen otomobil, ters istikamette ilerleyen Kia marka kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası otomobil içerisinde bulunan baba ve oğlu yaralandı. Çevredeki vatandaşların kazayı ihbar etmesi sonucu olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddenin bir bölümünü trafiğe kapatarak önlem alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini olay yerinde yapmasının ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

"ÇOK YÜKSEK SES ÇIKTI, HAVADAN BİR ŞEY ATTILAR GİBİ"
Kazaya tanık olan Tülay Hava, "Ben dükkanda telefonumla konuşuyordum bu sırada kırmızı araç aşağıdan geliyordu ve çok hızlıydı. Yolda duran bir aracı sollamaya çalışırken karşı şeride geçerek diğer araçla kafa kafaya çarpıştı. O an çok ses çıktı sanki havadan bir şey attılar gibi oldu. İlk müdahalesini ben yaptım ve şoför donuk vaziyetteydi. Yanındaki çocuk ise kafasını cama çarpmış, ağzı ve burnu kan içerisindeydi" dedi. Öte yandan, otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

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