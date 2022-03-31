Çekmeköy’de otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı | Video

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Çekmeköy’de seyir halinde olan bir otomobil cadde üzerinde kontrolünü kaybederek karşı şeride geçti. Karşı şeritten gelen kamyonet ile kafa kafaya çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
"ÇOK YÜKSEK SES ÇIKTI, HAVADAN BİR ŞEY ATTILAR GİBİ"
Kazaya tanık olan Tülay Hava, "Ben dükkanda telefonumla konuşuyordum bu sırada kırmızı araç aşağıdan geliyordu ve çok hızlıydı. Yolda duran bir aracı sollamaya çalışırken karşı şeride geçerek diğer araçla kafa kafaya çarpıştı. O an çok ses çıktı sanki havadan bir şey attılar gibi oldu. İlk müdahalesini ben yaptım ve şoför donuk vaziyetteydi. Yanındaki çocuk ise kafasını cama çarpmış, ağzı ve burnu kan içerisindeydi" dedi. Öte yandan, otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.