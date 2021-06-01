Çekmeköy’de otomobilin çocuğa çarpma anı kamerada | Video

Çekmeköy'de sokakta oynayan bir kız çocuğuna otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuk hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen küçük kıza aracın çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Çekmeköy'de 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye, sokak içerisinde oyun oynayan bir kız çocuğu park halinde bulunan hafif ticari aracın yan tarafından yola çıktı. O esnada seyir halinde olan ve park halindeki araç nedeniyle görüş mesafesi kapalı olan sürücü, kız çocuğuna çarptı. Çocuk çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Olayı gören çevredeki bir vatandaş yerde yatan kızın yardımına koştu. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri küçük kızı hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan kız çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan yaşanan kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.