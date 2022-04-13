Video Yaşam Çekmeköy'de otomobilin hafif ticari araca çarptığı kaza kamerada | Video
Çekmeköy'de otomobilin hafif ticari araca çarptığı kaza kamerada | Video

Çekmeköy'de otomobilin hafif ticari araca çarptığı kaza kamerada | Video

13.04.2022 | 09:37

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Çekmeköy'de iki caddenin kesişme noktasında kontrolsüz bir şekilde yola çıkan hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada hafif ticari araç yan yatarak devrilirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, saat 20.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Çağdaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki caddenin birleşme noktasında yola kontrolsüz çıkan hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Hafif ticari araç, otomobilin çarpmasından sonra yan yatarak devrildi. Otomobilin sürücüsü ve çevredekiler, yan yatan hafif ticari aracın sürücüne yardıma koştu. Araçlarda bulunanlar kazayı yara almadan atlatırken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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