Çekmeköy'de otomobilin hafif ticari araca çarptığı kaza kamerada | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Çekmeköy'de iki caddenin kesişme noktasında kontrolsüz bir şekilde yola çıkan hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada hafif ticari araç yan yatarak devrilirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.