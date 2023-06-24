Çekmeköy'de servis aracı alev alev yandı | Video
Çekmeköy'de servis aracı alev alev yandı Sancaktepe'de seyir halindeki servis aracının motor kısmında yangın çıktı. Araç kısa sürede halleder teslim oldu. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken araç kullanılamaz hale geldi.
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