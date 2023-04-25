Çekmeköy'de trafikte yol verme kavgasında sopayla saldırdı | Video 25.04.2023 | 09:56 ÇEKMEKÖY'de hafriyat kamyonu şoförü ile otomobil sürücüsü arasındaki yol verme tartışması kavga dönüştü. Hafriyat kamyonu şoförü, otomobilin önüne keserek sürücüye sopayla saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Şile otoyolu meydana geldi. İddiaya göre, hafriyat kamyonu şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine hafriyat kamyonu şoförü otomobilin önüne keserek eline aldığı sopayla kamyondan aşağı indi. Otomobil sürücüsü geri manevra yaparak uzaklaşmak istese de trafik nedeniyle uzaklaşamadı. Hafriyat kamyonu şoförü elindeki sopayla otomobil sürücüsüne saldırdı. O anlar çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerası ile kaydedildi.