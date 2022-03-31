Çekmeköy’de zincirleme trafik kazası: 3 araç birbirine girdi | Video

İstanbul Çekmeköy’de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç birbirine girdi. Kaza sonucu 1’i ağır 3 yaralı hastaneye kaldırıldı.

Olay 21.30 sıralarında Çekmeköy Şile otoyolu Ümraniye istikametinde meydana geldi. İki ticari minibüs ve bir hafriyat kamyonunun olduğu kazada edinilen bilgiye göre, Emre T.'nin kullandığı hafriyat kamyonu araç arızası sebebiyle yol kenarına park etti. Bununla birlikte seyir halinde olan ticari araç yavaşlamak isterken önce park halindeki hafriyat kamyonuna, ardından yine seyir halinde olan bir diğer ticari minibüse çarparak kazaya sebebiyet verdi. Olay yerine çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi. Kaza sonucunda araçta bulunan yabancı uyruklu Alexander S. ağır yaralanırken, araç sürücüsü ise hafif sıyrıklarla kazayı atlattı. Kazaya karışan diğer ticari araçta bulunan kişiler de hafif yaralandı. Kaza sonucu iki ticari araçta da büyük maddi hasar meydana geldi.Olay yerine gelen ambulans ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, ağır yaralı şahsı Ümraniye devlet hastanesine götürürken, hafif yaralı diğer iki kişi Prof. Dr. İlhan Varank Hastanesine kaldırdı. Kaza sonucu tek şeride düşen yolda metrelerce trafik yoğunluğu oluşurken, trafik polisleri trafiği kontrol altına alıp başka bir kazaya sebebiyet vermemek için önlemler aldı. Polis ekipleri olay yerinde asayişi sağlarken kaza hakkında çalışmalarını sürdürdü.