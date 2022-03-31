Çekmeköy’de zincirleme trafik kazası: 3 araç birbirine girdi | Video

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İstanbul Çekmeköy’de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç birbirine girdi. Kaza sonucu 1’i ağır 3 yaralı hastaneye kaldırıldı.
Olay yerine gelen ambulans ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, ağır yaralı şahsı Ümraniye devlet hastanesine götürürken, hafif yaralı diğer iki kişi Prof. Dr. İlhan Varank Hastanesine kaldırdı. Kaza sonucu tek şeride düşen yolda metrelerce trafik yoğunluğu oluşurken, trafik polisleri trafiği kontrol altına alıp başka bir kazaya sebebiyet vermemek için önlemler aldı. Polis ekipleri olay yerinde asayişi sağlarken kaza hakkında çalışmalarını sürdürdü.