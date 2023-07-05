Çekmeköy'deki doğal gaz patlamasına ait yeni görüntüler ortaya çıktı: Patlama anı kamerada | Video
Çekmeköy'de bir binanın giriş katında meydana gelen ve 1 kişinin yaralandığı doğal gaz patlaması anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
Patlamanın etkisiyle dairenin duvarları ve pencereleri yıkıldı. Olay yerine gelen İGDAŞ ve itfaiye ekipleri binada incelemelerde bulundu. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Patlama anı ise çevredeki bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, patlamayla birlikte alevlerin yükseldiği ve demir parçaların etrafa saçıldığı görüldü. Daireden kopan demir parçaları park halindeki araçlara zarar verirken, bitişik binada bulunan bir iş yerinin ise camları kırıldı. Çevredekilerin de patlamanın şiddetiyle kaçıştığı anlar kameraya yansıdı.
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