Çekya’da polisin sert müdahalesi Floyd’u akıllara getirdi | Video
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Çekya’nın Teplice şehrinde polisin sert müdahalesinin Roman vatandaşın ölümüne sebep olduğu iddia edildi. Polisin müdahalesi sırasında çekilen görüntüler ise ABD’de polis tarafından öldürülen siyahi George Floyd’u akıllara getirdi.