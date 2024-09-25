Çekya'dan gelen turistler Yüksekova'nın doğal güzelliklerine hayran kaldı | Video
Çekya'dan Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gelen 15 kişilik grup, bölgenin doğal güzelliklerine hayran kaldı.
Bölge güzelliklerini doğaseverlere tanıttıklarını belirten Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği Başkanı Suat Öztekin, "Hakkari'nin dağ turizmini tanıtmaya devam ediyoruz. 18-20 Eylül tarihlerinde Ermenistan'dan gelen dağcı grubunu ağırladık. Bu sefer de Çekya'dan gelen 15 kişilik dağcı grubunu ağırladık. Burada İkiyaka'da bulunan Sat Göllerini gezdirdik. Terazin, Karvan ve Momın buzul gölleri ile Cilo Dağı ve Cennet ve Cehennem Vadisi'ne etkinliğimiz olacak. Bölgede kışın dağ kayağı turizmi için de rota belirleme çalışmalarımız devam ediyor. Bu turistlerin gelmesi ile önce turizmi geliştirme ve daha sonra bölge esnafımıza da ekonomik destek sağlamak istiyoruz. Bizler her zaman bu konuda hassasiyetimizi korumaktayız. Dernek olarak turizmin geliştirilmesi konusunda farklı çalışmalar içerisinde olacağız" dedi.
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