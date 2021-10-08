Çelik kapıları kırarak hırsızlık yapan 4 kadın yakalandı

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Kayseri'de evlerin çelik kapılarını kırarak hırsızlık yapan 4 kadın yakalandı. Yaklaşık 130 bin TL para ve ziynet eşyası çalan şüpheliler güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Edinilen bilgiye göre il genelinde çeşitli tarihlerde evlerden çelik kapılarının kırılarak veya kart ile açılarak ziynet eşyası ve para çalınması olaylarıyla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda olayların şüphelilerinin B.K., A.K., K.Ç. ve F.U. olduğu tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması yönelik 14 ekip ile 6 adreste düzenlenen operasyonda şüpheli 4 kadın yakalanarak gözaltına alındı. Yaklaşık 130 bin TL değerinde para ve ziynet eşyası çaldığı belirlenen şüpheliler, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Öte yandan şüphelilerin binalara giriş ve çıkışları güvenlik kameralarınca kaydedildi.