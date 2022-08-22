Çelik kasayı patlatıp 4 milyon liralık vurgun yaptılar | Video

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Antalya’da bir eve girip içerisinde 800 bini nakit para 4 milyonluk ziynet eşyası bulunan çelik kasayı patlatan hırsızlık şüphelisi 5 kişi, polisin 33 saatlik kamera kaydı izlemesi sonucu yakalandı. Şüphelilerden ‘Kuşçu’ lakaplı olanın, 2 ay önce cezaevinden çıktığı ve çevresine ‘Kuşçu kafesten çıktı, özgürlüğüne kavuştu’ mesajını yaydığı ortaya çıktı.
"KUŞÇU KAFESTEN ÇIKTI"
Gözaltına alınan şüpheliler, bugün Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri gerçekleştirildi. Şüphelilerden 'Kuşçu' lakaplı E. G'nin yaklaşık 2 ay önce cezaevinden çıktığı ve çevresine 'Kuşçu kafesten çıktı, özgürlüğüne kavuştu' mesajını yaydığı ortaya çıktı.
GAZETECİLERE SALDIRMAYA ÇALIŞTI
Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden yine kuşçu lakaplı E. G., görüntü alan basın mensuplarına tepki gösterdi. Kuşçu, iki kolundan tutan polis memurlarına karşın, ayaklarıyla tekme atmaya çalıştı, bu esnada da ayağından terliklerini etrafa savurdu. Yalın ayak ekip otosuna götürülen E. G.'ye bir polis memuru terliğini götürerek, 'bu kimin' diye sordu. E. G.'den 'benim' cevabını alan polis memuru, 'al' diyerek ekip otosu içerisine attı. Öfkeli E. G., polis memurunun bu davranışına da tepki gösterdi.
Şüpheliler adliyeye sevk edildi.