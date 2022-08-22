Video Yaşam Çelik kasayı patlatıp 4 milyon liralık vurgun yaptılar | Video
Çelik kasayı patlatıp 4 milyon liralık vurgun yaptılar | Video

Çelik kasayı patlatıp 4 milyon liralık vurgun yaptılar | Video

22.08.2022 | 15:20

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Çelik kasayı patlatıp 4 milyon liralık vurgun yaptılar | Video 01:16
Çelik kasayı patlatıp 4 milyon liralık vurgun yaptılar | Video 22.08.2022 | 15:20
Acıkan karga restoranda karnını doyurdu | Video 01:38
Acıkan karga restoranda karnını doyurdu | Video 22.08.2022 | 15:20
İşte kadının gücü! Park halindeyken hareket eden koca minibüsü böyle tuttular | Video 02:17
İşte kadının gücü! Park halindeyken hareket eden koca minibüsü böyle tuttular | Video 22.08.2022 | 15:20
Aksaray’da aranan 207 şahıs jandarma tarafından yakalandı | Video 02:43
Aksaray'da aranan 207 şahıs jandarma tarafından yakalandı | Video 22.08.2022 | 14:22
Serik’te banka para nakil aracıyla otomobil çarpıştı: 2 yaralı | Video 01:15
Serik'te banka para nakil aracıyla otomobil çarpıştı: 2 yaralı | Video 22.08.2022 | 14:22
Kaza yapan otomobil markete daldı... O anlar kamerada | Video 01:29
Kaza yapan otomobil markete daldı... O anlar kamerada | Video 22.08.2022 | 14:22
SON DAKİKA: Türkiye Gaziantep’teki kazayla sarsılmıştı: Meslektaşları İHA muhabirlerini anlattı! | Video 06:13
SON DAKİKA: Türkiye Gaziantep'teki kazayla sarsılmıştı: Meslektaşları İHA muhabirlerini anlattı! | Video 22.08.2022 | 12:59
Van’da sahte içki kabusu: Ölü sayısı 4’e çıktı | Video 03:30
Van'da sahte içki kabusu: Ölü sayısı 4’e çıktı | Video 22.08.2022 | 13:21
Antalya’da boğa güreşlerinde heyecanlı anlar! Boğalar seyircilerin arasına daldı | Video 05:23
Antalya'da boğa güreşlerinde heyecanlı anlar! Boğalar seyircilerin arasına daldı | Video 22.08.2022 | 13:09
Mardin Derik’te 20 kişinin yaşamını yitirdiği kazada yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 04:23
Mardin Derik'te 20 kişinin yaşamını yitirdiği kazada yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 22.08.2022 | 13:11
Başkent’te narkotik operasyonlarında 260 gözaltı | Video 00:19
Başkent'te narkotik operasyonlarında 260 gözaltı | Video 22.08.2022 | 12:20
Su tanker aracının arkasına çıkan 2 gencin tehlikeli yolculuğu kamerada | Video 00:15
Su tanker aracının arkasına çıkan 2 gencin tehlikeli yolculuğu kamerada | Video 22.08.2022 | 11:25
Esenyurt’ta kadınların kavgasına erkekler de dahil oldu, ortalık savaş alanına döndü | Video 01:10
Esenyurt'ta kadınların kavgasına erkekler de dahil oldu, ortalık savaş alanına döndü | Video 22.08.2022 | 10:55
83 bin hap ele geçirildi… Motosikletle sevkiyatta yakalandılar | Video 02:48
83 bin hap ele geçirildi… Motosikletle sevkiyatta yakalandılar | Video 22.08.2022 | 10:54
Amasya’da tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı: 20 yaralı 01:26
Amasya’da tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı: 20 yaralı 22.08.2022 | 10:21
İstanbul’da tabure, yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavga kamerada | Video 04:30
İstanbul’da tabure, yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavga kamerada | Video 22.08.2022 | 10:20
Gaziantep ve Mardin’deki 2 kazada 3 şoför tutuklandı | Video 02:15
Gaziantep ve Mardin'deki 2 kazada 3 şoför tutuklandı | Video 22.08.2022 | 09:49
6’lı masadan yine aday çıkmadı | Video 01:37
6'lı masadan yine aday çıkmadı | Video 22.08.2022 | 09:45
35 kişinin öldüğü 2 kaza soruşturuluyor: 3 kişi tutuklandı | Video 02:56
35 kişinin öldüğü 2 kaza soruşturuluyor: 3 kişi tutuklandı | Video 22.08.2022 | 09:43
Bursa’da 2 grup arasındaki kavga kamerada | Video 00:14
Bursa'da 2 grup arasındaki kavga kamerada | Video 22.08.2022 | 09:48

Antalya’da bir eve girip içerisinde 800 bini nakit para 4 milyonluk ziynet eşyası bulunan çelik kasayı patlatan hırsızlık şüphelisi 5 kişi, polisin 33 saatlik kamera kaydı izlemesi sonucu yakalandı. Şüphelilerden ‘Kuşçu’ lakaplı olanın, 2 ay önce cezaevinden çıktığı ve çevresine ‘Kuşçu kafesten çıktı, özgürlüğüne kavuştu’ mesajını yaydığı ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, D.E. isimli vatandaş evde olmadığı sırada içerisinde 800 bini nakit para olmak üzere 4 milyon liralık ziynet eşyasının çalındığı ihbarında bulundu. İhbarın ardından harekete geçen Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, çalışma başlattı. Yaklaşık 33 saatlik güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin E.G, V.K, G.D, F.U ve E.A olduğunu tespit etti. Şüphelilerden bazılarının Mersin ve Adana'da olduğunu da belirleyen ekipler, geniş çaplı operasyon başlattı. Adana ve Mersin'deki polis ekipleriyle ortak düzenlenen operasyonlarda şüphelilerden E. G. Mersin'de, diğerleri ise Antalya'da kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin üzerinden pompalı tüfek ve tabanca ele geçirilirken, ziynet eşyalarından bir kısmı Adana'da bulunup muhafaza altına alındı.

"KUŞÇU KAFESTEN ÇIKTI"
Gözaltına alınan şüpheliler, bugün Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri gerçekleştirildi. Şüphelilerden 'Kuşçu' lakaplı E. G'nin yaklaşık 2 ay önce cezaevinden çıktığı ve çevresine 'Kuşçu kafesten çıktı, özgürlüğüne kavuştu' mesajını yaydığı ortaya çıktı.

GAZETECİLERE SALDIRMAYA ÇALIŞTI
Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden yine kuşçu lakaplı E. G., görüntü alan basın mensuplarına tepki gösterdi. Kuşçu, iki kolundan tutan polis memurlarına karşın, ayaklarıyla tekme atmaya çalıştı, bu esnada da ayağından terliklerini etrafa savurdu. Yalın ayak ekip otosuna götürülen E. G.'ye bir polis memuru terliğini götürerek, 'bu kimin' diye sordu. E. G.'den 'benim' cevabını alan polis memuru, 'al' diyerek ekip otosu içerisine attı. Öfkeli E. G., polis memurunun bu davranışına da tepki gösterdi.
Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA