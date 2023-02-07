Video Yaşam Cemaat, dua ederken depreme yakalandı! Hoca okumaya devam etti, cemaat ise yerinden kalkmadı | Video
Cemaat, dua ederken depreme yakalandı! Hoca okumaya devam etti, cemaat ise yerinden kalkmadı | Video

Cemaat, dua ederken depreme yakalandı! Hoca okumaya devam etti, cemaat ise yerinden kalkmadı | Video

07.02.2023 | 16:08

Kırşehir'de bir camide namaz kılan cemaat, depreme dua ederken yakalandı. Depreme yakalanan cami imamı, dua okumaya devam ederken cami cemaatinden bir kişi de yaşanan yaşanan anları kayda aldı. Cemaatin camiyi terk etmediği anlarda hocanın da okumaya devam etmesi kameralara yansıdı. Cami imamı Şeref Erdoğan da yaşanan anlarda Zilzal suresini okuduğunu ne kendisinin nede cemaatin panik olmadığını söyledi.

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