Video Yaşam Çember-23 operasyonlarında hakkında yakalama kararı bulunan 4 bin 139 şahıs yakalandı | Video
Çember-23 operasyonlarında hakkında yakalama kararı bulunan 4 bin 139 şahıs yakalandı | Video

Çember-23 operasyonlarında hakkında yakalama kararı bulunan 4 bin 139 şahıs yakalandı | Video

10.10.2024 | 08:51

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde son 1 haftadır düzenlenen “Çember-23” operasyonları ile hapis cezasına yönelik yakalama kararı bulunan 4 bin 139 şahsın yakalandığını açıkladı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, 81 ilde mahkemelerce hapis cezasına yönelik yakalama kararı verilen şahıslara yönelik "Çember-23" operasyonları düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucu 4 bin 139 şahıs yakalandı. Şahısların 4 bin 60'ının 0-5 yıldır, 51'inin 5-10 yıldır ve 28'inin ise 10 yıl üzeri aranmakta olduğu tespit edildi. Bu şahısların; 700'ü hırsızlıktan, 140'ı dolandırıcılıktan 360'ı yağmadan, 50'si cinayetten 106'sı cinsel suçlardan, 721'i narkotik suçlarından, 49'u terör suçlarından, 448'i KOM (Kaçakçılık, Organize) ve bin 565'i diğer suçlardan arandığı belirtildi.

1 DAKİKA SONRA YAKALANDI
Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda aranma kaydı oluşturulan bir şahsın bir dakika sonra yakalandığını belirterek, "Sakarya Ağır Ceza İlamat Masasınca kasten yaralama suçundan dolayı 8 Ekim 2024 günü saat 17.42'de 26 yıl 9 ay 21 gün hapis cezası ile aranma kaydı girilen O.H. adlı şahıs, aynı gün 1 dakika sonra saat 17.43'te, Ordu İl Emniyetimize bağlı ekiplerimizce Gülyalı ilçesinde yapılan yol uygulamasında yakalandı ve cezaevine teslim edildi" ifadelerine yer verdi.

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