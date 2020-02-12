Cemevinden hırsızlık yaptı, önce kameraya ardından polis ekiplerine yakalandı | Video

Amasya’nın Merzifon ilçesinde bulunan cemevindeki yardım sandığından para çalan şüpheli, çaldığı parayla borçlarını ödedi.

Edinilen bilgiye göre, 11 Şubat Salı günü şüpheli H.U (29), Abide Hatun Mahallesi Buğra Sokak'ta bulunan cemevi içerisindeki yardım sandığını kerpetenle kırarak içerisindeki yaklaşık bin TL parayı çaldı. Merzifon Asayiş Büro Amirliği tarafından yapılan yoğun kamera çalışmaları neticesinde gündüz saatlerinde keşif yapan bir süre sonra ise cemevine gelerek hırsızlık yapan yüzü kapalı erkek şahsın H.U olduğu tespit edildi.

Şüpheli, bu sabah saatlerinde Asayiş Büro ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Yapılan görüşmede H.U, çaldığı para ile borçlarını ödediğini itiraf etti. Şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor.