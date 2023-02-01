Cenaze taşıyan midibüs devrildi: 16 yaralı | Video
Kastamonu'da cenaze taşıyan midibüsün devrilmesi neticesinde 16 kişi yaralandı.
Kastamonu-Taşköprü Karayolu Çetmi köyü mevkiinde meydana gelen kazada, İstanbul'dan Kastamonu'ya cenaze getiren Esenler Belediyesine ait midibüs, kar yağışı ve yolun kaygan olması sebebiyle yoldan çıkarak bariyerlere çarparak devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambülanslarla Taşköprü İlçe Devlet Hastanesi ile Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
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