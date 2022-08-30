Cenaze töreninde kavga: 6 kişi silah ve bıçakla yaralandı | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Mersin’in Tarsus ilçesinde amca çocukları cenaze töreninde kavga etti, 6 kişi yaralandı, 6 kişi de gözaltına alındı.
Polis 6 kişiyi gözaltına alındı, 2 kişinin de yakalanması çalışma başlatıldı.