Cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi: 20 yaralı | Video 26.01.2024 | 14:58 Sivas’ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi, ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas Merkez ilçeye bağlı Kurtlapa köyü yakınlarında gerçekleşti. Asarcık köyünden dönen Kadıköy Belediyesine ait cenaze yakınlarını taşıyan otobüs kar nedenle devrildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma aracı sevk edildi.Sivas Valisi Yılmaz Şimşek otobüste 50 yolcunun bulunduğunu, 20 yolcunun hafif şekilde yaralandığını, kazada ölü bulunmadığını belirtti.