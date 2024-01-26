Cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi: 20 yaralı | Video
Sivas’ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi, ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.
Sivas Valisi Yılmaz Şimşek otobüste 50 yolcunun bulunduğunu, 20 yolcunun hafif şekilde yaralandığını, kazada ölü bulunmadığını belirtti.
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