Cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi: 20 yaralı | Video
Sivas’ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi, ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.
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