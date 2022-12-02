Video Yaşam Cenazede kurşun yağdırdı, benzin istasyonunda öldüresiye darp edildi | Video
Cenazede kurşun yağdırdı, benzin istasyonunda öldüresiye darp edildi | Video

Cenazede kurşun yağdırdı, benzin istasyonunda öldüresiye darp edildi | Video

02.12.2022 | 12:28

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Pendik’te bir şahıs, husumetli olduğu bir grubun katıldığı cenazede rastgele ateş açtı. Kurşunların hedefi olan 2 kişi yaralandı. Yaralıların yakınları, ateş açtıktan sonra kaçan şüpheliyi benzin istasyonunda yakalayarak demir sopa, tekme ve yumruklarla darp edip ardından bıçakladı. Cenazede silahla ateş açan şahsın kaçtığı ve ardından benzin istasyonunda darp edildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, dün saat 14.30 sıralarında Pendik'te meydana geldi. İddiaya göre, H.A isimli şüpheli, husumetli olduğu bir grubun katıldığı cenazeye giderek rastgele ateş açtı. Kurşunların hedefi olan 2 kişi kanlar içerisinde yere yığıldı. H.A.'nın kaçtığını gören yaralıların yakınları saldırganı kovalamaya başladı. Yol üzerindeki bir benzin istasyonunda saldırganı yakalayan bir grup genç, şahsı demir sopa, tekme ve yumruklarla darp ettikten sonra bıçakladı. Aldığı darbeler sonrası şüpheli şahıs baygınlık geçirerek yere yığıldı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

6 KİŞİ GÖZALTINDA
Olay yerinde aldığı darbeler sonrası ağır yaralanan şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar ile, olayla ilgisi olduğu tespit edilen Y.E.S, M.Ö.K, M.K., B.Ö., ve S.K. isimli şüpheliler gözaltına alınırken H.A. isimli yaralı hakkında hastanede tedavisinin ardından gözaltı işlemleri yapılacağı öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinden 2 silah ve 1 bıçak çıktı. Olayda yaralanan 3 kişinin ise hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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