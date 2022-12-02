Cenazede kurşun yağdırdı, benzin istasyonunda öldüresiye darp edildi | Video

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Pendik’te bir şahıs, husumetli olduğu bir grubun katıldığı cenazede rastgele ateş açtı. Kurşunların hedefi olan 2 kişi yaralandı. Yaralıların yakınları, ateş açtıktan sonra kaçan şüpheliyi benzin istasyonunda yakalayarak demir sopa, tekme ve yumruklarla darp edip ardından bıçakladı. Cenazede silahla ateş açan şahsın kaçtığı ve ardından benzin istasyonunda darp edildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
6 KİŞİ GÖZALTINDA
Olay yerinde aldığı darbeler sonrası ağır yaralanan şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar ile, olayla ilgisi olduğu tespit edilen Y.E.S, M.Ö.K, M.K., B.Ö., ve S.K. isimli şüpheliler gözaltına alınırken H.A. isimli yaralı hakkında hastanede tedavisinin ardından gözaltı işlemleri yapılacağı öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinden 2 silah ve 1 bıçak çıktı. Olayda yaralanan 3 kişinin ise hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.