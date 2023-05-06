Cenazeye giden ailenin bulunduğu otomobil ile tır çarpıştı: 3 yaralı | Video
Kırıkkale'de akrabasının cenazesine giden ailenin bulunduğu otomobil ile tırın çarpıştığı kazada aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Ankara'dan Çorum'a akrabasının cenazesine katılmak için yola çıkan otomobil sürücüsü Mehmet Yaldız, "Ben sağ şeritten giderken tır arka çamurluğu ile aracıma vurdu ve savurdu. Tarlaya uçacaktım zor kurtardım. Araba haşat. Bende bariyerlere vurdum" dedi.
Özbekistan'a yük taşıyan tır sürücüsü Seherzod Bozorov'da sağ şeritte ilerleyen otomobilin aracına vurduğunu söyledi.
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