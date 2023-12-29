Video Yaşam Çengel-5 operasyonlarında 220 şahsa adli işlem yapıldı | Video
Çengel-5 operasyonlarında 220 şahsa adli işlem yapıldı | Video

Çengel-5 operasyonlarında 220 şahsa adli işlem yapıldı | Video

29.12.2023 | 08:57

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kaçak/sahte alkollü içki ticaretinin engellenmesine yönelik 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Çengel-5" operasyonlarında 220 şahsa adli işlem yapıldığını açıkladı. Yerlikaya, 187 ton kaçak/sahte alkol ile etil alkole el konulduğunu belirterek, 35 milyon TL’lik vergi kaybının engellendiğini kaydetti.

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İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kaçak/sahte alkollü içki ticaretinin engellenmesine yönelik 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Çengel-5" operasyonlarında 220 şahsa adli işlem yapıldığını vurgulayarak 187 ton kaçak/sahte alkol ile etil alkole el konulduğunu, 35 milyon TL'lik vergi kaybının engellendiğini belirtti.

Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi:
"Vatandaşımızın can güvenliği ve sağlığı için alkol kaçakçılarına ve sahte alkol üretimi yapanlara karşı operasyonlarımız artarak devam edecek. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlükleri, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gelir İdaresi Başkanlığının katılımıyla 81 ilde vatandaşlarımızın can güvenliği ve sağlığını tehdit eden, aynı zamanda ülkemizin büyük miktarda vergi kaybına uğramasına neden olan yasa dışı faaliyetlerin sona erdirilmesi amacıyla 'Çengel-5' operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda; 15 bin litre etil alkole, 188 bin litre kaçak/sahte alkollü içkiye, 6 bin 100 şişe kaçak/sahte alkollü içkiye, bin 300 adet boş şişe ve 7 bin 700 adet bandrole, 2 bin 100 adet alkol aroması ve 8 bin 700 adet etikete el konuldu. 12 adet kaçak alkollü içki imalathanesi deşifre edildi. Operasyona Gelir İdaresi Başkanlığı taşra birimleri de katıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan ortak değerlendirmede 35 milyon TL'lik vergi kaybının önüne geçildi. Operasyonu gerçekleştiren polislerimizi ve Gelir İdaresi Başkanlığımız çalışanlarını tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin."

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