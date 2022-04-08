Cennet koylardaki 300 kaçak yapı yıkılıyor

Muğla’daki dünyaca ünlü koylarda, imara aykırı tespit edilen 300 konutun yıkımına başlandı.

Gözde turizm merkezi Muğla'nın cennet koylarındaki imara aykırı yapılarla mücadele sürüyor. Fethiye ve Dalaman'da denetimler sonucunda kentte imara aykırı tespit edilen birçok inşaatlar durduruldu. Tespit edilen yapıların yıkımına başlandı.

Tahribatların önlenmesi amacıyla yürütülen bu çalışmalar kapsamında, Dalaman ve Fethiye ilçelerinde Martı, Kurşunlu, Sıralıbük, Akbük, Batık Hamam, Benlik, Boynuzbükü, Yavunsu, Ayten, Yassıcılar, Taşyaka, Şeytan Adası ile Tersane Adaları'ndaki toplam 300 kaçak yapının yıkılacağı bildirildi.

Dalaman'daki yıkıma ilk olarak Sıralıbük Koyu'ndan başlandı. Koydaki kaçak olduğu belirlenen taş duvarlar, seyir terası, tuvalet, fırın ve ahşap ev yıkıldı.