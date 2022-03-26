Video Yaşam Cep telefonlarını böyle çaldı! 45 güvenlik kamerasını inceleyerek yakaladılar
Cep telefonlarını böyle çaldı! 45 güvenlik kamerasını inceleyerek yakaladılar

Cep telefonlarını böyle çaldı! 45 güvenlik kamerasını inceleyerek yakaladılar

26.03.2022 | 11:23

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İstanbul Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; girdiği otellerden ve iş yerlerinden cep telefonlarını çalan hırsızı 45 farklı güvenli kamerasını inceleyerek ve kimliğini tespit ederek yakaladı.

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