Video Yaşam Cep telefonu batarları neden patlıyor? Cep telefonu pillerinde tehlike! Sakın bunları yapmayın | Video

Cep telefonu batarları neden patlıyor? Cep telefonu pillerinde tehlike! Sakın bunları yapmayın | Video

Cep telefonu batarları neden patlıyor? Cep telefonu pillerinde tehlike! Sakın bunları yapmayın | Video
08.01.2021 | 08:58

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Cep telefonları hayatın bir parçası olarak vatandaşların ellerinden düşmezken, bazı durumlarda batarya patlamaları yaralanmalara neden olabiliyor. Bu tür durumların önüne geçmek için özellikle orijinal aksesuarların kullanılması gerektiğini söyleyen uzmanlar, ayrıca telefonların düzenli şarj edilmesini ve şarjdayken kesinlikle telefonla oynanmaması gerektiğini söyledi.

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Günlük hayatta en çok kullanılan eşyaların başında cep telefonları geliyor. Sosyal medya, iş, eğitim ve bankacılık gibi pek çok alanda cep telefonlarından faydalanılıyor. Elden düşmeyen cep telefonları bazı durumlarda ise tehlike yaratabiliyor. Şişen bataryanın patlayıp yangın çıkardığı ya da yaralanmalara yol açtığı biliniyor.


YAN SANAYİ ÜRÜNLERİNE DİKKAT
Telefon teknik servis firması yöneticisi Vedat Ece (39), Çok sayıda tüketici evinde ve aracında orijinal olmayan birçok marka, model şarj cihazı kullanabiliyor. Başlıca sıkıntılardan biri yan sanayi adaptör ve kablo kullanılması. Şarjdayken oyun oynanması da büyük sıkıntı. Çok ısınmasına rağmen telefonun kullanılması da cihaza zarar veriyor. Birçok tüketici, yetkili servise gelmeye zamanı olmayıp, başka yerlerden yan sanayi batarya ediniyor. Bu da telefon patlamalarında en büyük sebeplerden birisi. Uzun süre telefonun şarjda kalması ya da zamansız şarja takma, yani şarjı bitmeden en ufak boşlukta şarj dolsun diye prize takılması da sorunların başında geliyor dedi. Kullanıcılara tavsiyelerde bulunan Ece, Özellikle kullanmış oldukları aksesuarların orijinal olmasına dikkat etsinler. Düzenli şarj etmelerini, zamansız şarj etmemelerini öneriyorum. Şarjdayken kesinlikle telefonlarıyla oynamamalarını öneriyorum dedi.


UZUN SÜRE ŞARJDA BIRAKMAYIN
Telefon teknisyeni Tuncay Baz ise, Telefonda batarya patlaması gibi bir tehlike söz konusu. Genellikle kullanıcı kaynaklı oluyor bu sorun. Başlıca sorunlar şunlar, uzun süre telefonun şarjda bırakılması. Bunun dışında yan sanayi ve orijinal olmayan ürünleri kullanmaktan da pil patlamaları olabiliyor. Ayrıca cep telefonlarımızın hızlı şarj desteği yoksa ve hızlı şarj kullanıyorsak bu da patlamalara yol açabiliyor. Öncelikle telefonlarımızı uzun süre şarj etmemeliyiz. Şarj seviyesi uyarı vermeden de telefonlarımızı şarja takmamalıyız. Bu nedenle uyarı verdiğinde telefonumuzu şarja takalım. Vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Telefonlar adeta bomba gibi. Bu işin şakası yok. Bu nedenle dikkatli olmalıyız dedi.



BEN DE YAŞAR MIYIM DİYE KORKUYORUM
Sosyal medyada telefon patlamalarını gördüğünü belirten Meriç Palaç (18), 'Benim telefonumda da böyle bir şey olur mu' diye korkuyorum. Telefonu direkt kulağıma tutmak yerine kulaklıkla konuşmayı tercih ediyorum. En azından patlama olursa kulağımda patlamasın diye. Elimde veya cebimde de patlasa sorun olur ama kulağımda patlaması daha tehlikeli. Toplumumuzda daha ucuz olduğu için yan sanayi malzemeler tercih ediliyor. Yan sanayi ürünler yüzünden bu tür sorunlar yaşanabilir dedi.


Fatih Demirbaş (18) ise Bu tür durumla karşılaşmamak için batarya değişimi gibi konularda orijinal ürün tercih ettiğini belirterek, Orijinal ürün tercih etmemin sebebi daha uzun ömürlü olması. Yan sanayi ürünün patlama riski daha yüksek diye düşünüyorum dedi.

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