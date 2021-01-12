Video Yaşam Cep telefonu bayisini soydular, motosiklet çalıp kapkaç yaptılar | Video

Cep telefonu bayisini soydular, motosiklet çalıp kapkaç yaptılar | Video

Cep telefonu bayisini soydular, motosiklet çalıp kapkaç yaptılar | Video
12.01.2021 | 10:00

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara Geleneksel Sporlar Tesisi Açılışı Töreni'nde önemli açıklamalar | Video 10:01
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara Geleneksel Sporlar Tesisi Açılışı Töreni'nde önemli açıklamalar | Video 12.01.2021 | 11:57
Koronavirüs aşısı takvimi İstanbul'da nasıl olacak? | Video 16:52
Koronavirüs aşısı takvimi İstanbul'da nasıl olacak? | Video 12.01.2021 | 11:26
İstanbul’da genç kadının yaşadığı kapkaç dehşeti kamerada | Video 02:47
İstanbul’da genç kadının yaşadığı kapkaç dehşeti kamerada | Video 12.01.2021 | 10:46
Son dakika! İstanbul Esenyurt'ta 95 yaşındaki kadına gasp dehşeti yaşatanlar böyle yakalandı | Video 01:15
Son dakika! İstanbul Esenyurt'ta 95 yaşındaki kadına gasp dehşeti yaşatanlar böyle yakalandı | Video 12.01.2021 | 10:54
Nevşehir'de polis olmak isteyen genç kıza, polislerden sürpriz doğum günü kutlaması | Video 00:45
Nevşehir'de polis olmak isteyen genç kıza, polislerden sürpriz doğum günü kutlaması | Video 12.01.2021 | 10:46
Adana'da dehşete düşüren görüntüler kamerada... Kısıtlamada polisten kaçarken yaşlı adamı öldürdü | Video 04:50
Adana'da dehşete düşüren görüntüler kamerada... Kısıtlamada polisten kaçarken yaşlı adamı öldürdü | Video 12.01.2021 | 10:00
Müge Anlı canlı yayın izle: 12 Ocak 2021 Salı atv izle! Kan donduran kadın cinayeti hakkında flaş gelişme | Video 02:15
Müge Anlı canlı yayın izle: 12 Ocak 2021 Salı atv izle! Kan donduran kadın cinayeti hakkında flaş gelişme | Video 12.01.2021 | 10:13
Cep telefonu bayisini soydular, motosiklet çalıp kapkaç yaptılar | Video 01:48
Cep telefonu bayisini soydular, motosiklet çalıp kapkaç yaptılar | Video 12.01.2021 | 10:00
TEM'de 12 araç birbirine girdiği zincirleme kaza! Oluşan trafik havadan böyle görüntülendi | Video 05:29
TEM'de 12 araç birbirine girdiği zincirleme kaza! Oluşan trafik havadan böyle görüntülendi | Video 12.01.2021 | 10:01
Yüksekovalı kardeşler hurda malzemeden elektrikli araç yaptı | Video 03:44
Yüksekovalı kardeşler hurda malzemeden elektrikli araç yaptı | Video 12.01.2021 | 09:37
Edirne'de gece saatlerinde sağanak etkili oldu | Video 00:53
Edirne'de gece saatlerinde sağanak etkili oldu | Video 12.01.2021 | 09:37
Amasya'da trenin yayaya çarptığı an kamerada | Video 00:20
Amasya'da trenin yayaya çarptığı an kamerada | Video 12.01.2021 | 09:13
İstanbul’un göbeğinde feci ölüm! 6. kattaki evinin penceresinden aşağıya düştü | Video 04:15
İstanbul’un göbeğinde feci ölüm! 6. kattaki evinin penceresinden aşağıya düştü | Video 12.01.2021 | 08:33
İstanbul'da kısıtlamada araçla bahçeye uçan alkollü gençler kahkaha attı | Video 04:42
İstanbul'da kısıtlamada araçla bahçeye uçan alkollü gençler kahkaha attı | Video 12.01.2021 | 08:33
İstanbul Bayrampaşa'da bir anne çocuğunun gözü önünde boğularak öldürüldü | Video 04:13
İstanbul Bayrampaşa'da bir anne çocuğunun gözü önünde boğularak öldürüldü | Video 12.01.2021 | 08:33
Bursa'da kaçak cep telefonu operasyonu: 2 gözaltı | Video 00:28
Bursa'da kaçak cep telefonu operasyonu: 2 gözaltı | Video 12.01.2021 | 08:33
İstanbul Esenler'de bir kişi ATM cihazı kartını yutunca bankanın camını kıran şahıs gözaltına alındı | Video 03:50
İstanbul Esenler'de bir kişi ATM cihazı kartını yutunca bankanın camını kıran şahıs gözaltına alındı | Video 12.01.2021 | 08:34
Son dakika: İstanbul TEM'de zincirleme kaza! 12 araç birbirine girdi | Video 02:43
Son dakika: İstanbul TEM'de zincirleme kaza! 12 araç birbirine girdi | Video 12.01.2021 | 08:46
Kayseri'de kadın görevlinin arkasından yaklaşıp paraları alan hırsız kamerada | Video 00:50
Kayseri'de kadın görevlinin arkasından yaklaşıp paraları alan hırsız kamerada | Video 12.01.2021 | 08:33
Samsun'da 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:47
Samsun'da 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 12.01.2021 | 08:32

Adana’da taşla camını kırdıkları iş yerinden cep telefonu çaldıktan sonra, çaldıkları 2 motosikletle 3 kadının çantasını da kapıp kaçan 4 kişi yakalanıp tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Y.E.C. (17), Y.Ş. (17), Kürşat Tayyip F. (20) ve Mirati G. (20) iddiaya göre çaldıkları motosikletle Adana'nın Kozan ilçesine gitti. Zanlılardan 3'ünün bir motosiklette Kozan'a giderken görüntüleri de ortaya çıktı. Zanlılar burada bir motosiklet daha çaldı. Daha sonra ise bir cep telefonu bayisinin camını kırarak vitrindeki bütün cep telefonlarını alıp kayıplara karıştı. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi. Zanlılar daha sonra çaldıkları motosiklet ile Adana'ya döndü.


Tek motosiklet ile giden zanlıların gelirken iki motosiklet ile gelmesi de görüntülendi. Zanlılar Adana'da da iki günde 3 kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çaldı. Şikayetçi olan 3 kadının çantasında 3 cep telefonu ve bin 50 lira para olduğu öğrenildi.


Polis zanlıların en son Gürselpaşa Mahallesinde kapkaç yapmasından sonra mahalleyi abluka altına aldı. Polis zanlıları Aliya İzzet Begoviç Bulvarında çalıntı motosikletlerle birlikte yakaladı. Emniyete getirilen zanlılar kapkaç yaptıklarını kabul etti.


Zanlılar ifadeleri alındıktan sonra sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA