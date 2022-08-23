Video Yaşam Cep telefonu hırsızı kamerada | Video
Cep telefonu hırsızı kamerada | Video

Cep telefonu hırsızı kamerada | Video

23.08.2022 | 09:29

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İstanbul’da bir iş yerine girerek tezgahın üzerinde bulunan cep telefonunu çalan hırsız, güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

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İstanbul'un Bağcılar İlçesi'nde bir kişi; Hürriyet Mahallesi'nde bulunan bir iş yerine girerek tezgahın üzerinde bulunan cep telefonunu çaldı. Güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Hırsızlık olayını daha önce de benzer suçlardan kaydı olan E.T. isimli kişinin gerçekleştirdiği tespit edildi. E.T., Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildikten sonra "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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