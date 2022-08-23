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OTOMATİK OYNAT
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Cep telefonu hırsızı kamerada | Video 23.08.2022 | 09:29
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Kağıthane’de minibüse çarpan otomobil alev alev yandı, 1 yaralı | Video 23.08.2022 | 08:47
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Seydikemer’de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı | Video 23.08.2022 | 08:47
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Arkadaşlarından damada ilginç sürpriz | Video 22.08.2022 | 22:17
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Lara’dan rekor mesafe | Video 22.08.2022 | 22:17
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Iğdır’da gün batımı nefes kesti | Video 22.08.2022 | 18:59
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Sivas’ta kuvvetli sağanak etkili oldu | Video 22.08.2022 | 18:49
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Sağanak yağmurda oluktan akan suyla böyle banyo yaptı | Video 22.08.2022 | 18:29
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Tarsus’ta geri dönüşüm fabrikasındaki yangın korkuttu | Video 22.08.2022 | 17:02
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Çelik kasayı patlatıp 4 milyon liralık vurgun yaptılar | Video 22.08.2022 | 15:20
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Acıkan karga restoranda karnını doyurdu | Video 22.08.2022 | 15:20
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Aksaray'da aranan 207 şahıs jandarma tarafından yakalandı | Video 22.08.2022 | 14:22
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Serik'te banka para nakil aracıyla otomobil çarpıştı: 2 yaralı | Video 22.08.2022 | 14:22
İstanbul’da bir iş yerine girerek tezgahın üzerinde bulunan cep telefonunu çalan hırsız, güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.