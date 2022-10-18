Cep telefonunu kaptırdığı kapkaççıya bakakaldı... O anlar kamerada | Video

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Adana’da motosikletli iki kişinin kaldırımda yürüyen bir vatandaşın elindeki telefonu alıp kaçması anbean görüntülendi.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne giden Ahmet A. ile Gökhan A.'nın şikayeti üzerine Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Kapkaç olaylarının yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, motosiklet sürücüsünün Muhammed L. (21), cep telefonlarını çalan şüphelinin ise İbrahim Ş. (22) olduğunu tespit etti. Polis, saklandıkları adrese düzenlenen operasyonla şüphelileri yakaladı.
Emniyete götürülen şüpheliler, sorgularında suçlarını kabul etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammed L. ile İbrahim Ş., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.