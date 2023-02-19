Video Yaşam Cep telefonunun feneri sayesinde enkazdan çıkarılan Meryem, yaşadıklarını unutamıyor | Video
Cep telefonunun feneri sayesinde enkazdan çıkarılan Meryem, yaşadıklarını unutamıyor | Video

Cep telefonunun feneri sayesinde enkazdan çıkarılan Meryem, yaşadıklarını unutamıyor | Video

19.02.2023 | 11:52

Kahramanmaraş'ta kaldıkları apartmanın enkazından cep telefonunun ışığını fark eden babası tarafından yaralı kurtarılan 28 yaşındaki Meryem Eflatun, oğlu, eşi ve kayınpederini kaybetmenin acısını yaşıyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde Kahramanmaraş'ta çöken 11 katlı apartmanın enkazından 25 saat sonra yaralı olarak çıkarılan Meryem Eflatun'un tedavisine Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde devam ediliyor.
Nefroloji servisine yatırılan ve sağlık durumu her geçen gün iyiye giden Eflatun, AA muhabirine, deprem anında yaşadıklarını unutamadığını söyledi.

"KARANLIKTI AMA TUHAF DA BİR AYDINLIK VARDI"
Deprem sırasında eşi, 8 yaşındaki oğlu ve kayınpederiyle evde olduklarını anlatan Eflatun, "Kayınbabam rahatsız olduğu için yanımızda kalıyordu. Geceleri lavaboya gitmek için telefonla beni arıyordu. O yüzden telefonum baş ucumdaydı. Eşim de gece ekmek fabrikasında çalışıyordu, saat 03.00 gibi eve geldi. O sırada çocuğum da kalktı ve ikisi mutfağa gitti. Ben de çocuk odasında dinlenmek için yatağa uzanmıştım ama daha uyumamıştım. Bir süre sonra aşırı sallantı hissettim. Arka taraftan mutfağa doğru gitmeye çalıştım. Giderken karanlıktı ama tuhaf da bir aydınlık vardı, önümü görebiliyordum." dedi.

Eflatun, daha sonra duvarlardaki alçının dökülmeye başladığını belirterek, "Çelik kapının oraya vardığımda eşim çocuğu alıp dışarı çıkmaya çalışıyordu, terliğini giyiyordu. Arkasından elimi uzattım, 'Gitmeyin' dedim. Arkamı dönüp kayınbabama baktıktan sonra gerisini hatırlamıyorum." diye konuştu.

Enkazda oturur vaziyette kaldığını, sadece ellerini oynatabildiğini aktaran Eflatun, "Biraz elimi oynatırken telefon geldi elime. Telefonu aldım ama hiç şebeke yok, kimseyi arayamıyorum. Sesleniyorum, kimseden cevap alamıyorum. Ondan sonra sarsıntılar devam ettikçe üstüme molozların ağırlığı çökmeye başladı. En son iki kolumu da enkazın altında çıkarınca başımı temizledim. Biraz kendimi çekince daha rahat nefes alıp vermede başladım." ifadelerini kullandı.

CEP TELEFONUNUN FENERİ HAYATINI KURTARDI
Eflatun, enkaz altındayken cep telefonunun fenerini açtığını vurgulayarak, dışarıdan gelen sesleri duyduğunu fakat bağırmasına rağmen sesini duyuramadığını belirtti.

Oğlu, eşi ve kayınpederinden de ses gelmediğini kaydeden Eflatun, şunları söyledi:
"En son eşimin adını 'Ergün' diye bağırmaya başlayınca babam duydu beni. Yatak odamız tam çökmemiş. Babam yatak odasının penceresinden girmiş içeriye. Telefonumun feneri açıktı. 'Seni o fener sayesinde buldum' dedi. Geldi, kafamın üstünü ve sırtımı biraz temizledi. Sırtımdaki tahtaları kaldırdı. Molozu kaldıramadı. Tekrar dışarıya çıktı ve büyük bir demir parçası getirdi. O demir ile molozu kaldırdı. Daha sonra kollarımın altından tutup beni çıkardı."

"CANLARIMIN HEPSİ GİTTİ"
Eflatun, tedavisinin iyi gittiğini ve hastanede herkesin kendisiyle çok ilgilendiğini dile getirerek, "Hatta şu an üzerimdeki her şey onların getirdikleri. Çünkü benim hiçbir şeyim kalmadı. Canlarımın hepsi gitti. Evimi barkımı geçtim, evladımı kaybettim, eşimi kaybettim. Düne kadar 'Oğlum sağlam çıkacak, o güçlüdür' diyerek ayakta durmaya çalıştım. Oğlumun cenazesi gömülürken yanında değildim. Bir an önce toparlanıp oğlumun yanına gitmek, yanında olamadığım için ondan özür dilemek istiyorum." dedi.

Depremde komşularının da öldüğünü anlatan Eflatun, "Bir ailede sadece bir çocuk kaldı. Şimdi o çocuk, 'Sen benim annemsin, bundan sonra bir tek sen varsın' diyor. Bunların hepsi geçecek ama acısı kalacak. Alışacak insanlar, bugünkü kadar acısı kalmayacak, yaralarımızı saracağız ve kaybettiklerimizin yanına gitmeyi bekleyeceğiz. Çünkü onlar bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Cep telefonunun feneri sayesinde enkazdan çıkarılan Meryem, yaşadıklarını unutamıyor | Video 06:52
Cep telefonunun feneri sayesinde enkazdan çıkarılan Meryem, yaşadıklarını unutamıyor | Video 19.02.2023 | 11:52
Minik Öykü’den depremzedelere büyük destek | Video 03:17
Minik Öykü'den depremzedelere büyük destek | Video 19.02.2023 | 11:35
Üç ay önce soyulan kuyumcuya ikinci soygun girişimi: Soyguna geldiler, yaralanarak kaçtılar | Video 03:12
Üç ay önce soyulan kuyumcuya ikinci soygun girişimi: Soyguna geldiler, yaralanarak kaçtılar | Video 19.02.2023 | 11:02
Deprem esnasında balkondan savrulan telefon 4 kişiyi hayata bağladı | Video 05:50
Deprem esnasında balkondan savrulan telefon 4 kişiyi hayata bağladı | Video 19.02.2023 | 10:38
Deprem, Berit dağında da yarılmalara neden oldu | Video 01:09
Deprem, Berit dağında da yarılmalara neden oldu | Video 19.02.2023 | 10:37
Depremin ilk görüntüsünü o paylaşmıştı! Benim için uzaylı bile dediler | Video 00:45
Depremin ilk görüntüsünü o paylaşmıştı! "Benim için uzaylı bile dediler" | Video 19.02.2023 | 10:18
İslahiye’de deprem operasyonu: 7 tutuklu | Video 00:35
İslahiye'de deprem operasyonu: 7 tutuklu | Video 19.02.2023 | 09:48
Kahramanmaraş’taki depremin ardından ürküten görüntü! Şehri toz bulutu kapladı | Video 02:10
Kahramanmaraş'taki depremin ardından ürküten görüntü! Şehri toz bulutu kapladı | Video 19.02.2023 | 09:44
Bir şehrin enkazı böyle taşınıyor | Video 02:43
Bir şehrin enkazı böyle taşınıyor | Video 19.02.2023 | 09:38
Enkazdan kurtulan 11 yaşındaki mahmut, ziyaretine Arda Güler’i bekliyor | Video 01:04
Enkazdan kurtulan 11 yaşındaki mahmut, ziyaretine Arda Güler’i bekliyor | Video 19.02.2023 | 09:38
Depremden yaralı kurtulanlar o anları anlattı Her yer yerle bir oldu, biz de öyle olduk | Video 03:17
Depremden yaralı kurtulanlar o anları anlattı "Her yer yerle bir oldu, biz de öyle olduk" | Video 19.02.2023 | 08:38
Mimar Sinan’ın eseri 449 yıllık külliye bu kez depremzedelere ev sahipliği yapıyor | Video 05:56
Mimar Sinan’ın eseri 449 yıllık külliye bu kez depremzedelere ev sahipliği yapıyor | Video 19.02.2023 | 08:41
Hırsızlar İHA ile tespit edilerek yakalandı | Video 02:07
Hırsızlar İHA ile tespit edilerek yakalandı | Video 19.02.2023 | 08:38
Paris’te AVM’de intihar eden adam paniğe yol açtı | Video 00:12
Paris'te AVM'de intihar eden adam paniğe yol açtı | Video 18.02.2023 | 23:01
MAKE ekibi enkaza girip yaralı kediyi kurtardı | Video 04:02
MAKE ekibi enkaza girip yaralı kediyi kurtardı | Video 18.02.2023 | 21:57
Adıyaman’da 842 personel sahada | Video 01:18
Adıyaman’da 842 personel sahada | Video 18.02.2023 | 16:48
SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem ölü sayısı açıklandı! AFAD vefat sayısındaki son durumu paylaştı | Video 02:28
SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem ölü sayısı açıklandı! AFAD vefat sayısındaki son durumu paylaştı | Video 18.02.2023 | 16:52
SABAH.com.tr ekibi İskenderun Yenişehir’de bulunan Katolik Kilisesi’ni havadan görüntüledi | Video 00:48
SABAH.com.tr ekibi İskenderun Yenişehir'de bulunan Katolik Kilisesi’ni havadan görüntüledi | Video 18.02.2023 | 16:32
Güney Kore ekibine dönüş uçağında duygulandıran teşekkür! | Video 03:06
Güney Kore ekibine dönüş uçağında duygulandıran teşekkür! | Video 18.02.2023 | 16:06
Kahramanmaraş’ta fay hattının geçtiği tarlalar ikiye bölündü | Video 03:35
Kahramanmaraş'ta fay hattının geçtiği tarlalar ikiye bölündü | Video 18.02.2023 | 15:30

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA