'Çerkes Cengiz'in villasına operasyon: Evden çıkanlar şoke etti! Nil timsahı, anakonda yılanı... | Video
Beykoz’da bulunan ve ‘Çerkez Cengiz’ olarak bilinen Cengiz Şıklaroğlu’nun evine polis tarafından operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında adreste yapılan aramalarda Kaya Kartalı, Nil timsahı, cennet papağanı, anakonda yılanı gibi hayvanlar ile çeşitli hayvan tahnitleri ele geçirildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:21
01:42
Şanlıurfa’da evde çıkan yangında 3 kişi hastaneye kaldırıldı | Video 20.12.2024 | 17:06
01:45
Dünürler mahkemelik oldu, Adliye'de yumruklar havada uçuştu | Video 20.12.2024 | 16:39
01:48
Motosiklete çarpıp kaçtı, kaza güvenlik kameralarına anbean yansıdı | Video 20.12.2024 | 16:19
00:46
Kayseri'de 120 kilo kaçak tütün yakalandı | Video 20.12.2024 | 15:36
01:10
01:42
Bursa merkezli 4 ilde fuhuş operasyonu: 6 kişi tutuklandı | Video 20.12.2024 | 14:22
03:09
01:13
Tarihi eser görünümlü altın dolandırıcılığı: 12 tutuklama | Video 20.12.2024 | 12:04
00:11
Minik bedenler SMA’yı yendi | Video 20.12.2024 | 11:54
02:34
Yusufeli'nde yol kapandı; Borçka'daki heyelan anı kamerada! | Video 20.12.2024 | 11:05
01:05
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 16 gözaltı | Video 20.12.2024 | 10:30
01:37
Yasadışı bahis sitesi paneli satın alan 32 şüpheli yakalandı | Video 20.12.2024 | 10:30
00:19
02:12
00:22
03:00
00:32
00:56