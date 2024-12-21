'Çerkes Cengiz'in villasına operasyon: Evden çıkanlar şoke etti! Nil timsahı, anakonda yılanı... | Video

Beykoz’da bulunan ve ‘Çerkez Cengiz’ olarak bilinen Cengiz Şıklaroğlu’nun evine polis tarafından operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında adreste yapılan aramalarda Kaya Kartalı, Nil timsahı, cennet papağanı, anakonda yılanı gibi hayvanlar ile çeşitli hayvan tahnitleri ele geçirildi.