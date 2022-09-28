Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:59
01:37
Çerkezköy'de hortum! Bazı fabrikalar zarar gördü | Video 28.09.2022 | 14:06
02:16
00:58
02:01
Ataşehir'de silah imalathanesine baskın | Video 28.09.2022 | 11:59
00:45
00:39
00:41
01:10
Müşterinin almadığı fişi çöpe attı, tekme tokat böyle dayak yedi | Video 28.09.2022 | 11:11
00:29
01:12
Esenyurt'ta oğlunu döven gençleri döner bıçağı ile kovaladı | Video 28.09.2022 | 09:38
03:23
500 yıllık Hüsrevpaşa Hamamı eski ihtişamına kavuşuyor | Video 28.09.2022 | 09:38
01:12
01:15
00:23
Köpeğine eziyet eden şahıs gözaltına alındı | Video 28.09.2022 | 09:15
01:55
01:06
Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 2 patlama | Video 28.09.2022 | 08:46
01:02
Mersin’de kahraman polis, teröristi böyle etkisiz hale getirdi | Video 28.09.2022 | 08:46
03:44
Ian Kasırgası Küba’yı vurdu: 850 bin kişi elektriksiz kaldı | Video 28.09.2022 | 00:31
01:42
Meksika’da 17 katlı binada yangın: 150 kişi tahliye edildi | Video 27.09.2022 | 23:44
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde hortum çıktı. Kısa süreli hortumda toz bulutları yükseldi. Hortum bugün saat 11.00 sıralarında Çerkezköy'ün Veliköy Organize Sanayi Bölgesi'nde çıktı. Bölgede boş alanda oluşan hortumda toz bulutları yükseldi. Bir süre etkili olan hortumda bölgedeki tesislerin bazıları zarar gördü.