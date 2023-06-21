Çerkezköy’de odun talaşı yüklü tır devrildi: 1 yaralı | Video
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde kavşakta hızını alamayan odun talaşı yüklü tır devrildi.
Tır sürücüsü Ü.E, olay yerine gelen ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tırın bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından yol trafiğe yeniden açıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:02
Çerkezköy’de odun talaşı yüklü tır devrildi: 1 yaralı | Video 21.06.2023 | 12:06
01:07
Zonguldak’taki kukla operasyonunda 2 şüpheli adliyede | Video 21.06.2023 | 11:57
01:05
05:10
Balta ve yumrukla saldırı! 4 çocuk annesi acımasızca darp edildi | Video 21.06.2023 | 11:37
01:09
Kartal'da kontrolden çıkan otomobil su kanalına uçtu: 1 yaralı | Video 21.06.2023 | 11:37
00:32
02:41
Süpermarket cinayetinde dinlenen tanığın iddiası dehşete düşürdü! | Video 21.06.2023 | 11:20
00:42
D-100’de makas atarak ilerleyen sürücüye 8 bin 128 TL ceza | Video 21.06.2023 | 10:42
03:45
Metrelerce sürüklenen sürücü, kaza sonrası aracını bırakıp gitti | Video 21.06.2023 | 10:34
04:06
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 21 Haziran 2023 Çarşamba atv izle! | Video 21.06.2023 | 10:13
03:13
İzmir'de 4 kişiyi öldürüp derin dondurucuya koyan katil tutuklandı | Video 21.06.2023 | 10:16
00:35
Cinayetten 14 ay sonra yakalanıp tutuklandı | Video 21.06.2023 | 10:09
01:56
İstanbul’da gence silahlı saldırı kamerada: Yanlış adamı vurmuş! | Video 21.06.2023 | 09:51
01:35
01:58
Sokakta koşan küçük kıza araba çarptı... O anlar kamerada | Video 21.06.2023 | 09:42
02:44
02:56
03:16
Siirt'te iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı 21.06.2023 | 09:00
02:50
01:13
7 tane motosikleti çalan şahıs 100 kamera kaydı izlenerek yakalandı | Video 21.06.2023 | 08:46