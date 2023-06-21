Çerkezköy’de odun talaşı yüklü tır devrildi: 1 yaralı | Video 21.06.2023 | 12:06 Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde kavşakta hızını alamayan odun talaşı yüklü tır devrildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde seyir halindeki Ü.E'nin kullandığı tır, kavşağa geldiği esnada hızını alamayarak devrildi. Devrilen tırdaki odun talaşları yolun etrafına saçılırken, kazayı görenler durumu 112 sağlık ekiplerine, itfaiye ekiplerine ve polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri tarafından yol, kontrollü olarak trafiğe kapatıldı.Tır sürücüsü Ü.E, olay yerine gelen ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tırın bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından yol trafiğe yeniden açıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.