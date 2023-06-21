Video Yaşam Çerkezköy’de odun talaşı yüklü tır devrildi: 1 yaralı | Video
Çerkezköy’de odun talaşı yüklü tır devrildi: 1 yaralı | Video

Çerkezköy’de odun talaşı yüklü tır devrildi: 1 yaralı | Video

21.06.2023 | 12:06

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde kavşakta hızını alamayan odun talaşı yüklü tır devrildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde seyir halindeki Ü.E'nin kullandığı tır, kavşağa geldiği esnada hızını alamayarak devrildi. Devrilen tırdaki odun talaşları yolun etrafına saçılırken, kazayı görenler durumu 112 sağlık ekiplerine, itfaiye ekiplerine ve polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri tarafından yol, kontrollü olarak trafiğe kapatıldı.

Tır sürücüsü Ü.E, olay yerine gelen ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tırın bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından yol trafiğe yeniden açıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Çerkezköy’de odun talaşı yüklü tır devrildi: 1 yaralı | Video 01:02
Çerkezköy’de odun talaşı yüklü tır devrildi: 1 yaralı | Video 21.06.2023 | 12:06
Zonguldak’taki kukla operasyonunda 2 şüpheli adliyede | Video 01:07
Zonguldak’taki kukla operasyonunda 2 şüpheli adliyede | Video 21.06.2023 | 11:57
Antalya’da hazineye ait arazileri satarak vatandaşları mağdur eden çete çökertildi | Video 01:05
Antalya’da hazineye ait arazileri satarak vatandaşları mağdur eden çete çökertildi | Video 21.06.2023 | 11:57
Balta ve yumrukla saldırı! 4 çocuk annesi acımasızca darp edildi | Video 05:10
Balta ve yumrukla saldırı! 4 çocuk annesi acımasızca darp edildi | Video 21.06.2023 | 11:37
Kartal’da kontrolden çıkan otomobil su kanalına uçtu: 1 yaralı | Video 01:09
Kartal'da kontrolden çıkan otomobil su kanalına uçtu: 1 yaralı | Video 21.06.2023 | 11:37
Antalya merkezli 10 ilde 2 milyon TL’lik sanal arkadaşlık sitesi operasyonu | Video 00:32
Antalya merkezli 10 ilde 2 milyon TL’lik sanal arkadaşlık sitesi operasyonu | Video 21.06.2023 | 11:25
Süpermarket cinayetinde dinlenen tanığın iddiası dehşete düşürdü! | Video 02:41
Süpermarket cinayetinde dinlenen tanığın iddiası dehşete düşürdü! | Video 21.06.2023 | 11:20
D-100’de makas atarak ilerleyen sürücüye 8 bin 128 TL ceza | Video 00:42
D-100’de makas atarak ilerleyen sürücüye 8 bin 128 TL ceza | Video 21.06.2023 | 10:42
Metrelerce sürüklenen sürücü, kaza sonrası aracını bırakıp gitti | Video 03:45
Metrelerce sürüklenen sürücü, kaza sonrası aracını bırakıp gitti | Video 21.06.2023 | 10:34
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 21 Haziran 2023 Çarşamba atv izle! | Video 04:06
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 21 Haziran 2023 Çarşamba atv izle! | Video 21.06.2023 | 10:13
İzmir’de 4 kişiyi öldürüp derin dondurucuya koyan katil tutuklandı | Video 03:13
İzmir'de 4 kişiyi öldürüp derin dondurucuya koyan katil tutuklandı | Video 21.06.2023 | 10:16
Cinayetten 14 ay sonra yakalanıp tutuklandı | Video 00:35
Cinayetten 14 ay sonra yakalanıp tutuklandı | Video 21.06.2023 | 10:09
İstanbul’da gence silahlı saldırı kamerada: Yanlış adamı vurmuş! | Video 01:56
İstanbul’da gence silahlı saldırı kamerada: Yanlış adamı vurmuş! | Video 21.06.2023 | 09:51
Buse’ye silahlı saldırının arkasından sevgili olmak isteyen müteahhit çıktı | Video 01:35
Buse'ye silahlı saldırının arkasından sevgili olmak isteyen müteahhit çıktı | Video 21.06.2023 | 09:40
Sokakta koşan küçük kıza araba çarptı... O anlar kamerada | Video 01:58
Sokakta koşan küçük kıza araba çarptı... O anlar kamerada | Video 21.06.2023 | 09:42
İzmit’te evim yandı yalanı uzun sürmedi: Polise ve zabıtaya yakalandı | Video 02:44
"İzmit'te evim yandı" yalanı uzun sürmedi: Polise ve zabıtaya yakalandı | Video 21.06.2023 | 09:34
Mersin’de 2 kişinin öldüğü 27 kişinin yaralandığı otobüs kazası kamerada | Video 02:56
Mersin'de 2 kişinin öldüğü 27 kişinin yaralandığı otobüs kazası kamerada | Video 21.06.2023 | 09:34
Siirt’te iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı 03:16
Siirt'te iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı 21.06.2023 | 09:00
Van Gölü’nde kaçak avcılara ceza yağdı: 55 ton inci kefali ele geçirildi | Video 02:50
Van Gölü’nde kaçak avcılara ceza yağdı: 55 ton inci kefali ele geçirildi | Video 21.06.2023 | 09:11
7 tane motosikleti çalan şahıs 100 kamera kaydı izlenerek yakalandı | Video 01:13
7 tane motosikleti çalan şahıs 100 kamera kaydı izlenerek yakalandı | Video 21.06.2023 | 08:46

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA