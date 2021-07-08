Video Yaşam Cesaretini bedeninden değil ruhundan alan kadın: Lizzie Valesquez

Cesaretini bedeninden değil ruhundan alan kadın: Lizzie Valesquez

Cesaretini bedeninden değil ruhundan alan kadın: Lizzie Valesquez
08.07.2021 | 14:19

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Günümüzün dünyasında birilerinin belirlediği “güzel” olma sınırlarına kendimizi sıkıştırdığımız için her gün bedenlerimizle savaş veriyoruz. Fakat bu savaşın çok daha büyüğünü vermiş ve bu mücadeleden başarıyla çıkmış bir kadınla tanıştırmak istiyoruz sizi: Lizzie Valesquez. Lizzie, biyolojik olarak bildiğimiz insanlardan çok daha farklı bir beden yapısına sahip olduğu için hayatı boyunca zorbalığa maruz kalmış ve bu duygusal yıkımı kendisi için büyük bir başarıya dönüştürmüş.

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Dünyanın en çok bildiği motivasyon konuşmacılarından biri olan Lizzie, dünyanın birçok ülkesinde, insanlara oldukları kişi ile aslında ne kadar mutlu olabileceklerini ve "diğer" insanların bakışları, sözleri ile nasıl baş edebileceklerinin yol haritasını sunuyor. İşte Lizzie'nin uğradığı zorbalıklardan sonra dünyada milyonlarca izlenen birine dönüşmesinin öyküsü…

Lizzie Valesquez, 13 Mart 1989'da Texas, Austin'de dünyaya geldiğinde nadir görülen bir rahatsızlığa sahipti. Marfanoid-progeroid-lipodystrophy adı verilen bu sendrom, vücudunda yağ birikimini engellediği için kilo almasına izin vermiyor ve farklı bir görünüme sahip olmasına neden oluyordu. Üstelik prematüre olarak yalnızca 1 kilo 219 gram doğmuştu. Şu anda ise vücudunda neredeyse hiç yağ yok ve 29 kilonun üzerine çıkamıyor. Üstelik sağ gözünde 4 yaşında ortaya çıkan görme kaybı bulunuyor.

TÜM DÜNYANIN TANIDIĞI MOTİVASYON KONUŞMACISI OLDU
Yaşamının erken dönemini bedensel olarak toplumun "normal" kalıplarının dışında olduğu için sürekli zorbalığa uğrayarak geçirdi. Ergenlik döneminde maruz kaldığı siber zorbalık sonucunda kendisini tamamen kapatmak yerine çok daha mücadeleci bir tavır ortaya koydu ve zorbalık karşıtı bir aktivist olarak tüm dünyanın bildiği bir motivasyon konuşmacısı haline geldi.

En çok dikkat çektiği an ise işte tüm bu zorbalığa karşı 2006 yılında 17 yaşındayken YouTube üzerinde yayınladığı "World's Ugliest Woman" (Dünyanın En Çirkin Kadını) adlı video ile oldu. Bu videodan sonra tüm dünyada bilinen ve beden kalıplarına karşı gösterdiği tavırla takdir gören bir kadına dönüştü. Lizzie, günümüzde farklı olarak nitelenen tüm bedenlere sahip veya onlara karşı davranışlarıyla yaşamı zorlaştıran kişilere bilinçlenmesi için büyük bir ilham kaynağı oluyor.

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