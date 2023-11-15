Video Yaşam Cesedi asitle eritilen iş adamı için gıyabi cenaze namazı kılındı | Video
Cesedi asitle eritilen iş adamı için gıyabi cenaze namazı kılındı | Video

Cesedi asitle eritilen iş adamı için gıyabi cenaze namazı kılındı | Video

15.11.2023 | 14:56

İstanbul Sultabeyli'deki bir oto galeride darp edildikten sonra halıya sarılarak otomobilin bagajında Kocaeli’nin Kartepe ilçesine getirilen ve cesedi parçalara ayrılıp asitle eritilen iş adamı Nurhan Ör için gıyabi cenaze namazı kılındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşayan halı fabrikası sahibi Nurhan Ör'den (56) 7 Kasım tarihinden itibaren haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Polis ekiplerince Nurhan Ör'ün otomobili Gebze'de kanlı ve terk edilmiş halde bulundu. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince geniş çaplı soruşturma başlatıldı, bin saatlik kamera kaydı incelenerek olay aydınlatıldı.

CİNAYETE KURBAN GİTTİĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTI
İstanbul Sultanbeyli'de bulunan oto galeriye getirilen Nurhan Ör'ün (56) burada; I.E. (55), A.T. (56), C.A. (56), F.G (55), E.D. (33), B.T. (29) ve N.T. (61) isimli şahıslar tarafından darp edildi. Daha sora halıya sarılan Nurhan Ör, otomobilinin bagajına konularak Kartepe ilçesindeki çiftlik evine getirildi. Ör'ün vücudu parçalara ayrılarak, asitle eritildi. Polis ekiplerinde göz altına alınan 7 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı tutuklanırken 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kan dolduran cinayette, zanlılardan I.E., A.T. ve C.A.'nın lise yıllarından Nurhan Ör ile sınıf arkadaşı olduğu öğrenilmişti. I.E'nin cinayeti tasarladığı, öncesinde asit ve çevreyi temizlemek için tulum, eldiven gibi malzeme aldığı bildirildi. Nurhan Ör ile I.E. arasında ticari ilişkiler bulunduğu, para meselesi sebebiyle cinayetin işlendiği kaydedildi.

GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI
Agah Ateş Mehallesi Tayyar Yıldırım Caddesi'nde bulunan Herke Merkez Camii'nde Nurhan Ör için cenaze töreni düzenlendi. Cesedi asitle eritilen Ör'ün tabutunun yer alacağı alana güller koyuldu. Ör'ün sevenleri, acılı ailesine taziye dileklerini iletti. Ör'ün eşi Başar, kardeşleri Serhan ve Erhan Ör ile yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Öğle namazının ardından Ör için gıyabi cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına, Eski Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, AK Parti Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt katıldı. Namazın ardından güçlükle konuşan Erhan Ör, "Hepinizden Allah razı olsun her zaman yanımda oldunuz, bu kötü günümüzde de yanımızda olsun. Bundan sonra size daha çok ihtiyacımız var. Nurhan abimiz yerine dostlarımıza ihtiyacımız olacak" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Cesedi asitle eritilen iş adamı için gıyabi cenaze namazı kılındı | Video 04:35
Cesedi asitle eritilen iş adamı için gıyabi cenaze namazı kılındı | Video 15.11.2023 | 14:56
Dilan Polat ve Engin Polat’ın tutukluluk itirazına hakimlikten red | Video 02:23
Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutukluluk itirazına hakimlikten red | Video 15.11.2023 | 14:56
Darp edildiğini söyleyen yaşlı adamın gelininden ve torunundan şok iddialar | Video 07:00
Darp edildiğini söyleyen yaşlı adamın gelininden ve torunundan şok iddialar | Video 15.11.2023 | 14:55
Gaziantep’te yaşlı adama evlat zulmü iddiası: Seni yakacağım, kanını içeceğim diyorlar | Video 03:47
Gaziantep’te yaşlı adama evlat zulmü iddiası: "Seni yakacağım, kanını içeceğim diyorlar" | Video 15.11.2023 | 14:34
Sultanbeyli’de silahla ateş edenleri polis dronla yakaladı | Video 00:43
Sultanbeyli'de silahla ateş edenleri polis dronla yakaladı | Video 15.11.2023 | 14:17
Arnavutköy’de otomobille taksi çarpıştı: 1 ölü 01:59
Arnavutköy'de otomobille taksi çarpıştı: 1 ölü 15.11.2023 | 14:15
Yunus sürüsü avlanırken böyle görüntülendi | Video 00:51
Yunus sürüsü avlanırken böyle görüntülendi | Video 15.11.2023 | 14:19
İzmir’de 10 milyon liralık taklit etiketli etil alkol ele geçirildi | Video 01:00
İzmir'de 10 milyon liralık taklit etiketli etil alkol ele geçirildi | Video 15.11.2023 | 14:16
Sokak köpeğinin tebessüm ettiren yolculuğu | Video 03:11
Sokak köpeğinin tebessüm ettiren yolculuğu | Video 15.11.2023 | 12:20
İnek otlatırken buldukları yavru köpeği ninni ile uyuttular | Video 03:13
İnek otlatırken buldukları yavru köpeği ninni ile uyuttular | Video 15.11.2023 | 12:20
Çatalca’da alacak verecek kavgasında kan aktı: 1 yaralı | Video 00:46
Çatalca'da alacak verecek kavgasında kan aktı: 1 yaralı | Video 15.11.2023 | 13:00
Gaziantep’te 28 kilo skunk ele geçirilen operasyonda 2 tutuklama | Video 01:21
Gaziantep'te 28 kilo skunk ele geçirilen operasyonda 2 tutuklama | Video 15.11.2023 | 12:29
Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 28 kilogram skunk ele geçirildi | Video 01:20
Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 28 kilogram skunk ele geçirildi | Video 15.11.2023 | 12:28
Yaşlı kadının rahatlığı ’pes’ dedirtti! Saniyeler içinde çantayı böyle çaldı | Video 01:53
Yaşlı kadının rahatlığı 'pes' dedirtti! Saniyeler içinde çantayı böyle çaldı | Video 15.11.2023 | 12:31
Ilgaz Dağı’na mevsimin ilk karı düştü | Video 03:10
Ilgaz Dağı’na mevsimin ilk karı düştü | Video 15.11.2023 | 12:28
Otomobilin çarptığı kadın ve köpeği hayatını kaybetti | Video 01:51
Otomobilin çarptığı kadın ve köpeği hayatını kaybetti | Video 15.11.2023 | 10:49
İstanbul Bakırköy’de 7 kg uyuşturucu ile yakalanan şüpheli tutuklandı 00:33
İstanbul Bakırköy'de 7 kg uyuşturucu ile yakalanan şüpheli tutuklandı 15.11.2023 | 11:50
Yüksekova’da sonbahar güzelliği, görenleri mest etti | Video 03:15
Yüksekova’da sonbahar güzelliği, görenleri mest etti | Video 15.11.2023 | 10:50
Denizli’de şüpheli ölüm! Yaşlı kadın 7. kattan düştü | Video 01:21
Denizli’de şüpheli ölüm! Yaşlı kadın 7. kattan düştü | Video 15.11.2023 | 10:32
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 15 Kasım 2023 Çarşamba atv izle! 02:46
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 15 Kasım 2023 Çarşamba atv izle! 15.11.2023 | 10:13

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA