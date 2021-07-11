Video Yaşam Cesedi tarlada bulunan işçinin traktörü çalışır vaziyette taşa takıldı | Video

Cesedi tarlada bulunan işçinin traktörü çalışır vaziyette taşa takıldı | Video

Cesedi tarlada bulunan işçinin traktörü çalışır vaziyette taşa takıldı | Video
11.07.2021 | 16:59

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Karaman’da saman balyası yapan 29 yaşındaki işçinin cesedi tarlada bulunurken, kullandığı traktör taş yığınına takılarak çalışır vaziyette bulundu.

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Olay, öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesi 2. Organize Sanayi yolu üzerinde bulunan bir tarlada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mısır tarlası olan bir çiftçi tarlasının içerisinde bir traktörün sürücüsüz halde seyrettiğini fark etti. Bunun üzerine traktöre bakmaya giden çiftçi, traktörü ayçiçek tarlasını da dolaştıktan sonra taş yığınına takılmış olarak çalışır vaziyette buldu. Traktörü durdurduktan sonra ekin tarlasını kontrol etmeye giden çiftçi, saman balyalarının arasında Şenol Arslansarı'yı (29) hareketsiz şekilde yerde yatarken bulunca durumu hemen 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde Şenol Arslansarı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede traktörün Şenol Arslansarı'nın cesedine yaklaşık 100 metre mesafede durduğu tespit edildi. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Arslansarı'nın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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