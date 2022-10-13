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OTOMATİK OYNAT
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Cesedi yakılan kadının küllerinden portresi yapıldı | Video 13.10.2022 | 23:12
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Kayseri'de 654 adet tarihi eser ele geçirildi | Video 13.10.2022 | 21:13
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Narenciye bahçesinde erkek cesedi bulundu | Video 13.10.2022 | 20:16
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İzmir'de doktora saldırıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 13.10.2022 | 20:16
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Muğla'da kaybolan yaşlı adam, 28 saat sonra sağ olarak bulundu | Video 13.10.2022 | 19:02
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Bir kent bu gösteriye kilitlendi | Video 13.10.2022 | 18:30
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Mersin'de feci ölüm! Demir askılıklardan boynunun üstüne böyle düştü | Video 13.10.2022 | 16:56
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Kazada hayatını kaybeden genç kurye toprağa verildi | Video 13.10.2022 | 16:46
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Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu | Video 13.10.2022 | 16:30
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Tuz Gölü’nü mesken tutan flamingolar Tokat'ta görüntülendi | Video 13.10.2022 | 16:16
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Gaziantep'te 462 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 13.10.2022 | 15:18
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Platonik komşu cinayeti! Aşık oldum dediği kadını ve annesini vurdu | Video 13.10.2022 | 15:18
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Köpeklerden kaçarken araba çarptı: 10 yaşındaki çocuk öldü! | Video 13.10.2022 | 15:05
Ressam Serap Lokmacı Yalova’daki atölyesinde, Macaristan’da öldükten sonra dini inancı gereği cesedi yakılan 70 yaşlarındaki bir kadının portresini 15 saatlik bir çalışmayla tamamladı.