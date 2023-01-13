Çeşitli suç ve yıllarda hapis cezası bulunan zanlılar, şafak vakti yapılan operasyonla yakalandı | Video

Bursa'da çeşitli şuç ve yıllarda 20 zanlı, şafak yaptı yapılan operasyonla birlikte kıskıvrak yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler hırsızlık, dolandırıcılık suçu ve aranan şahıslara yönelik 22 ayrı adrese sabah saatlerinde şafak vakti operasyon yaptı. Yapılan operasyonda hırsızlık suçlarından 20 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasıyla aranan A.Y., 14 yıl 7 ay 25 gün hapis cezasıyla aranan S.M., 12 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan M.E., kasten öldürme suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan Ü.V., kasten yaralama suçundan 10 yıl 6 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan A.D., dolandırıcılık suçundan aranan ve çeşitli yıllarda hapis cezasıyla aranan S.O., P.A., Ç.P., ve çeşitli suç ve yıllarda hapis cezasıyla aranan 12 zanlı daha kıskıvrak yakalandı.Ayrıca merkez Osmangazi ve Nilüfer ilçesinde araç hırsızlığının şüphelisi B.S. yakalanırken evinde de yapılan aramada 1 adet kurusıkıdan bozma ruhsatsız silah ele geçirildi.