Çeşme açıklarında hortum! | Video

İzmir'de kent genelinde gece saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağmur sabaha kadar etkili oldu. Çeşme ilçesinde ise bugün saat 13.30'da denizde hortum çıktı. Çeşme Marina açıklarındaki hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Hortum karaya ulaşmadı.