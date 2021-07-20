Video Yaşam Çeşme plajlarındaki bayram yoğunluğu havadan görüntülendi | Video

Çeşme plajlarındaki bayram yoğunluğu havadan görüntülendi | Video

Çeşme plajlarındaki bayram yoğunluğu havadan görüntülendi | Video
20.07.2021 | 15:08

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Kurban Bayramı’nın ilk gününde vatandaşlar Çeşme plajlarına akın etti. Çeşme sahillerindeki yoğunluk havadan görüntülendi.

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Kurban Bayramı sebebiyle ilan edilen 9 günlük tatili değerlendirmek isteyen vatandaşlar tatil beldelerine akın etti. Tatilini ilk günlerinden itibaren başlayan hareketlilik, Kurban Bayramı'nın ilk gününde de artarak devam etti. Türkiye'nin en ünlü tatil beldelerinden Çeşme'de de tatil yoğunluğu yaşanıyor. Birçok otelde doluluk oranlarının yüzde yüze ulaştığı ilçede dünyaca ünlü Ilıca Plajı da vatandaşların yoğunluk oluşturduğu plajların başında geliyor. Hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi bulduğu Çeşme'de vatandaşlar serinlemek için denize girerken, bazı vatandaşlar da plajda güneşlenmeyi tercih etti. Yerleşik nüfusun 40 bin olduğu ilçede, yaşanan bayram yoğunluğu nedeniyle nüfus 1 milyonu buldu. Plajlarda yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi.

TATİLCİLER MEMNUN
Çeşme'ye tatile gelen Samet Bilgin, pandemi nedeniyle uzun bir kapanma dönemi geçirildiğini belirterek, "Yapılan çalışmalar biraz rahatlık ve gevşeme dönemi oldu. Şu anda sahiller dolmuş durumda. Biz de Kocaeli'den buraya geldik. Çeşme'ye ilk defa geldik ve çok beğendik. Denizi ve kumsalı gayet güzel. İnsanları da gayet güzel ve nezih. Bir daha gelmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Çeşme'ye gelen bir diğer tatilci Cevdet Şimşek ise, 1 buçuk senedir evinde kapandığını vurgulayarak, "Kendi adıma ilk kez bugün tatile çıktım. O kadar bunaldık ki artık hastalığı ve tehlikeyi unuttuk. Geçen senelere göre burası daha sakin. Geçen yıllar daha kalabalıktı. Bu kalabalık da normaldir diye düşünüyorum" dedi

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