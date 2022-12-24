Video Yaşam Çeşme'de evde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheliye tutuklama | Video
Çeşme'de evde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheliye tutuklama | Video

Çeşme'de evde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheliye tutuklama | Video

24.12.2022 | 10:11

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İZMİR'in Çeşme ilçesinde polis bir eve düzenlediği operasyonda çeşitli türlerde bir miktar uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çeşme Narkotik Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki bir evde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese düzenlenen operasyonda 510,81 gram eroin, 210,81 gram metamfetamin, 4,55 gram esrar, 8 sentetik ecza, 1 hassas terazi, 5 bin 580 euro ele geçirildi. M.A. ve A.S., gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

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