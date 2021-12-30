Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:39
Çeşme'de yıldırım düşen işletme alev alev yandı | Video 30.12.2021 | 09:05
03:03
Esenyurt'ta 4 katlı tekstil fabrikası alev alev yandı | Video 30.12.2021 | 08:54
01:54
Metrobüste yangın paniği | Video 30.12.2021 | 09:00
04:11
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı | Video 30.12.2021 | 08:52
03:10
07:49
01:06
Küfürlü konuşan komşusunun evini basıp silahla vurdu | Video 30.12.2021 | 08:45
00:57
01:40
Metrobüsün motor kısmında yangın çıktı | Video 29.12.2021 | 22:16
00:18
Covid-19 aşısı olmamak için ağaca tırmandı | Video 29.12.2021 | 21:03
00:48
Çaldılar... “İşte böyle çalarız” yazıp terk ettiler... | Video 29.12.2021 | 20:59
00:06
Rezidansta korkutan yangın | Video 29.12.2021 | 17:56
01:35
Karaman'da soğuk hava deposunda tartışma sonrası bıçaklı kavga! | Video 29.12.2021 | 16:37
02:31
TEM’de can pazarı: 8 yaralı | Video 29.12.2021 | 16:13
00:06
09:23
01:22
Viteste kalan traktör dereye uçtu | Video 29.12.2021 | 15:55
05:51
06:03
Soğukta okula sığınan kediye öğrenciler sahip çıktı | Video 29.12.2021 | 15:25
00:23
SON DAKİKA! Sakarya TEM Otoyolunda kaza, çok sayıda yaralı var | Video 29.12.2021 | 15:22
İZMİR'in Çeşme ilçesinde, yıldırım düşen bir işletmede yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Çeşme ilçesine bağlı Altınkum Plajındaki bir işletmeye saat 01.00 sıralarında yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu işletme içerisindeki çok sayıda şezlong, hasır şemsiye ve plastik sehpaların bulunduğu kısımda yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, işletmede hasar meydana geldi.
KAYMAKAMDAN AÇIKLAMA
Çeşme Kaymkamı Ünal Akıcı, sosyal medya hesabından olaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"İşletmenin bekçisi olay yerinden biraz uzakta ikamet ettiğinden kendisinin ve ailesinin durumu iyi. Çiftlik Mahallesi sakinlerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."