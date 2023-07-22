Çeşme'deki yangınla ilgili 1 şüpheli gözaltında | Video
İzmir'in Çeşme ilçesinde çamlık alanda çıkan yangınla ilgili, alanı kundakladığı belirlenen 1 şüpheli, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.
KUNDAKÇI OLDUĞU BELİRLENEN ŞÜPHELİ YAKALANDI
Öte yandan yangını çıkardığı ve alanı kundakladığı belirlenen bir şüpheli polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüpheli gözaltına alınarak polis merkezi amirliğine götürüldü.
Ekiplerin yangını kontrolle alma çalışmaları sürüyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:22
Çeşme'deki yangınla ilgili 1 şüpheli gözaltında | Video 22.07.2023 | 09:14
00:55
El freni çekilmeyen otomobil refüje çıktı | Video 22.07.2023 | 09:13
11:51
01:06
Hindistan'da kadınlar taciz şüphelisinin evini ateşe verdi | Video 21.07.2023 | 18:09
00:39
Aydın’da tefeci operasyonu: 4 gözaltı | Video 21.07.2023 | 15:43
01:03
00:30
Bitlis'te hortum kamerada | Video 21.07.2023 | 14:54
01:46
00:15
Dünyaca ünlü plajı domuz sürüsü bastı | Video 21.07.2023 | 14:32
02:13
Vize dolandırıcılarından 100 milyon liralık vurgun! | Video 21.07.2023 | 14:25
00:50
Hatay’da eş zamanlı torbacı operasyonu | Video 21.07.2023 | 14:25
01:29
Aksaray jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı | Video 21.07.2023 | 14:12
03:05
Antalya'da feci kaza: 3 yaralı | Video 21.07.2023 | 14:06
04:21
02:20
Biber salçalı ve zeytinyağlı 27 kilo esrar ele geçirildi | Video 21.07.2023 | 14:05
00:18
Lastikleri alev alan tıra itfaiye ekipleri müdahale etti | Video 21.07.2023 | 12:45
03:56
Yılanla kediyle oynar gibi oynadı, diyalogları gülümsetti | Video 21.07.2023 | 12:24
02:53
02:15
Tekirdağ’da feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı | Video 21.07.2023 | 12:18