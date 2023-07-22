Video Yaşam Çeşme'deki yangınla ilgili 1 şüpheli gözaltında | Video
Çeşme'deki yangınla ilgili 1 şüpheli gözaltında | Video

Çeşme'deki yangınla ilgili 1 şüpheli gözaltında | Video

22.07.2023 | 09:14

İzmir'in Çeşme ilçesinde çamlık alanda çıkan yangınla ilgili, alanı kundakladığı belirlenen 1 şüpheli, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Yangın saat 23.00 sıralarında, Çeşme ilçesi Karadağ mevkiinde meydana geldi. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine yangının çıktığı yere itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına almaya çalışılıyor. yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de, 5 arazöz 2 su tankeri 1 dozerle müdahale ediyor.

KUNDAKÇI OLDUĞU BELİRLENEN ŞÜPHELİ YAKALANDI
Öte yandan yangını çıkardığı ve alanı kundakladığı belirlenen bir şüpheli polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüpheli gözaltına alınarak polis merkezi amirliğine götürüldü.

Ekiplerin yangını kontrolle alma çalışmaları sürüyor.

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