Çete üyelerinden para isteyen mağdura otel lobisinde darp kamerada | Video
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Çete üyelerinden para isteyen mağdura otel lobisinde darp kamerada | Video 07.04.2021 | 01:05
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Ümraniye’de iki aracın kafa kafaya çarpıştığı feci kaza kamerada | Video 06.04.2021 | 15:10
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Rizeli astronotlara sosyal medyada büyük ilgi | Video 06.04.2021 | 14:22
Ankara merkezli 3 ilde, ilişkiye girmek için eve çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye yönelik düzenlenen 'Yarasa Kız' operasyonunda gözaltına alınan 125 kişi adliyeye sevk edildi.