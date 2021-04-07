Video Yaşam Çete üyelerinden para isteyen mağdura otel lobisinde darp kamerada | Video

Çete üyelerinden para isteyen mağdura otel lobisinde darp kamerada | Video

Çete üyelerinden para isteyen mağdura otel lobisinde darp kamerada | Video
07.04.2021 | 01:05

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Ankara merkezli 3 ilde, ilişkiye girmek için eve çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye yönelik düzenlenen 'Yarasa Kız' operasyonunda gözaltına alınan 125 kişi adliyeye sevk edildi.

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