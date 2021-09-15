Çetelere silah satan çeteye suçüstü! 23 gözaltı | Video

İstanbul’da yasa dışı silah ticareti yapan ve suç örgütleri ile çetelere silah satan bir çete çökertildi. 23 şüpheli gözaltına alındı. 7’si uzun namlulu 37 silah, mermi ve mermi yapımında kullanılan bir kavanoz barut ele geçirildi. Çete üyelerinin ek barutla “Güçlendirilmiş Mermi” imal ettikleri ve sattıkları iddia edildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

İstanbul'da yasa dışı silah ticareti yapan bir çeteyi tespit eden Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; çete üyelerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. İstanbul, Balıkesir ve Trabzon'da çok sayıda adrese baskın yapıldı.

İmal ettikleri ve yurt dışından kaçak yollarla getirdikleri silahları suç örgütlerine ve çetelere sattıkları iddia edilen çetenin üyesi 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 7'si uzun namlulu 37 silah, balistik yelek, 48 şarjör, bin 433 mermi ve mermi yapımında kullanılan bir kavanoz dolusu 720 gram barut ele geçirildi. Çete üyelerinin ek barutla "Güçlendirilmiş Mermi" imal ettikleri ve sattıkları iddia edildi. El konulan suç unsurları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.