Çetenin Tiktok’taki video şovu adliyede bitti | Video

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Tiktok üzerinden silahlı video görüntüleri paylaşarak çevreye korku salmaya çalışan çeteyi düzenlediği operasyonla çökertti. Operasyonda “Yağma, Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti, Göçmen Kaçakçılığı, Silahla Kasten Yaralama, Tehdit ve Mala Zarar Verme” suçları işledikleri iddiasıyla 14 örgüt üyesi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'ndeki bir çetenin sosyal medyayı da kullanarak Tiktok üzerinden silahlı video görüntüleri paylaşıp çevreye korku salmaya çalıştığı ve vatandaşlar üzerinde baskı oluşturarak illegal yollardan para kazanmaya amaçladıkları bilgisine ulaşan jandarma operasyon için düğmeye bastı. "Yağma, Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti, Göçmen Kaçakçılığı, Silahla Kasten Yaralama, Tehdit ve Mala Zarar Verme" suçlarını işlediklerini öne sürülen 15 suç örgütü üyesi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

UYUŞTURUCU VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Örgüt üyelerine ait adreslerde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise ise 882 gram metamfetamin, 404 gram kubar esrar, 137 gram bonzai, 2 adet hassas terazi, 1 adet 9mm'lik tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet bıçak ve 168 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 14 şüphelinin ifade alma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi. 1 çete üyesinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.